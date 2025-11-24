Donald Trump hálátlansággal vádolja Ukrajnát. Zelenszkij elnök nem ezt tagadja, és hangsúlyozza országa nagyon hálás az Egyesült Államok és Európa támogatásáért.

Donald Trump amerikai elnök ismét hálátlansággal vádolta Ukrajnát, és Európát hibáztatta Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának folytatódásáért. „Az ukrán 'vezetés' egyáltalán nem mutatott hálát erőfeszítéseinkért, és Európa továbbra is Oroszországtól vásárol olajat” – írta nagybetűkkel online szószóróján, a Truth Social-on.

Ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij később ismét megismételte országa háláját támogatóinak. Ukrajna hálás az Egyesült Államoknak, minden egyes amerikai és különösen Trump elnöknek a segítségért, amely életeket mentett meg az országában, írta Zelenszkij a közösségi médiában.

Trump korábban már azt állította, hogy Ukrajna nem ismeri el eléggé az Egyesült Államok támogatását. Például februárban egy Fehér Házban tartott találkozón hálátlansággal vádolta Zelszkijet. Futó kamerák előtt Trump és alelnöke, JD Vance megdorgálta az ukrán államfőt. A beszélgetés példátlan botrányba torkollott.

Trump ezzel szemben többször is azzal vádolta az Európai Uniót, hogy közvetetten továbbra is folytatja a háború finanszírozását azzal, hogy továbbra is olajat vásárol Oroszországtól. Moszkva agressziós háborúja következtében az EU széleskörű importtilalmakat vezetett be az orosz energiaforrásokra, például a szénre és az olajra, de a mentességek továbbra is érvényesek.