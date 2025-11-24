Szabotázsakciókat hiúsítottak meg az oroszok

Lelőttek az orosz hatóságok két férfit, akik az ukrán titkosszolgálat megbízásából vonat kisiklatására készültek az Altaji területen - közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közkapcsolati központja.

A tájékoztatás szerint a két gyanúsított illegálisan beszerzett lőfegyverekből tüzet nyitott, amikor szombaton észrevették tevékenységüket az Altajszkaja és a Bijszk állomás közötti pályaszakaszon. A két helyi lakost a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, ukrán megbízásból szervezte be egy - meg nem nevezett - terrorszervezet képviselője, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében szabotázsakciókat és terrorcselekményeket hajtsanak végre.

Leningrád megyében őrizetbe vettek egy helyi lakost, aki az ukrán titkosszolgálatok utasítására felgyújtott a egy mobiltelefon-tornyot a Mginszki járásban. A büntetett előéletű, munkanélküli, kábítószer-függő gyanúsított a bűncselekményt megígért pénzért követte el, amelyet végül nem fizettek ki neki.

Az orosz védelmi minisztérium szerint hétfőre virradóra a légvédelem 93 repülőgép típusú repülő szerkezetet semmisített meg Oroszország légterében, közülük, legtöbbet, 45-öt a belgorodi régió és húszat pedig a Fekete-tenger felett. Herszon megyében két civil megsebesült, a voronyezsi régió északi részén négy lakóházban károk keletkeztek.

A moszkvai védelmi tárca adatait összesítve a RIA Novosztyi hírügynökség azt írta, hogy az orosz légvédelem az elmúlt egy hét leforgása alatt 570 drónt semmisített meg az ország légterében.

Jurij Zincsenko Zaporizzsja megyei lakost hétfőn hazaárulás címén 16 évi szigorított börtönbüntetésre ítélték, amiért elárulta egy Enerhodarban működő ellenőrzőpont elhelyezkedését az ukrán katonai hírszerzésnek. Az elítéltet tetten érték.