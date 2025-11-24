Peszkov: Moszkva nem kapott béketerveket, a sajtóból tájékozódnak

Oroszország egyelőre nem kapott hivatalos értesítést Washingtontól az Ukrajnával folytatott genfi tárgyalások kimeneteléről, és nem látott semmilyen konkrét béketervezetet sem – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov újságírói kérdésre válaszolva tisztázta: bár a médiában „bőségesen áramlanak” a hírek Genfből, a Kremlhez hivatalos dokumentum nem jutott el. A z amerikai és ukrán delegációk Genfben egyeztettek a keretmegállapodásról, amelynek eredményeit közös nyilatkozatban rögzítették.

„Természetesen nagyon figyelmesen követjük a sajtóhíreket […] De hivatalosan eddig semmit sem kaptunk” – fogalmazott az elnöki szóvivő.

Változások a szövegben

A szóvivő egy érdekes részletre is kitért: elismerte, hogy olvasták a genfi megbeszélések után kiadott nyilatkozatot, és összehasonlították azzal a tervezettel, amelyet korábban láttak (vélhetően a kiszivárgott amerikai javaslatra utalva).

„Abba a szövegbe, amelyet korábban láttunk, bizonyos korrekciók kerültek” – jegyezte meg Peszkov, hozzátéve: „Várunk. Valószínűleg a párbeszéd folytatódik, valamilyen kapcsolatfelvételre még sor kerül. De ismétlem: hivatalosan semmit nem kaptunk" – írja a KárpátHír.