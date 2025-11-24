Külföld
Peszkov: Moszkva nem kapott béketerveket, a sajtóból tájékozódnak
Diplomáciai csatornákon keresztül még nem érkezett megkeresés.
Peszkov újságírói kérdésre válaszolva tisztázta: bár a médiában „bőségesen áramlanak” a hírek Genfből, a Kremlhez hivatalos dokumentum nem jutott el. Az amerikai és ukrán delegációk Genfben egyeztettek a keretmegállapodásról, amelynek eredményeit közös nyilatkozatban rögzítették.
„Természetesen nagyon figyelmesen követjük a sajtóhíreket […] De hivatalosan eddig semmit sem kaptunk” – fogalmazott az elnöki szóvivő.
Változások a szövegben
A szóvivő egy érdekes részletre is kitért: elismerte, hogy olvasták a genfi megbeszélések után kiadott nyilatkozatot, és összehasonlították azzal a tervezettel, amelyet korábban láttak (vélhetően a kiszivárgott amerikai javaslatra utalva).
„Abba a szövegbe, amelyet korábban láttunk, bizonyos korrekciók kerültek” – jegyezte meg Peszkov, hozzátéve: „Várunk. Valószínűleg a párbeszéd folytatódik, valamilyen kapcsolatfelvételre még sor kerül. De ismétlem: hivatalosan semmit nem kaptunk" – írja a KárpátHír.