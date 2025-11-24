Merz nem enged

Éles bírálatot fogalmazott meg az amerikai béketerv gazdasági pilléreivel szemben Friedrich Merz német kancellár a johannesburgi G20-csúcsot követően.

Az ARD televíziónak adott interjújában a politikus leszögezte: az Egyesült Államok kormányának nincs joga rendelkezni az Európai Unió területén befagyasztott orosz állami vagyon felett, és visszautasította a terv Európára háruló pénzügyi követeléseit.

A kancellár reakciója a 28 pontos amerikai javaslatcsomag azon részére vonatkozott, amely a befagyasztott orosz eszközöket amerikai irányítás alá vonná - írja a Apostrophe.ua .

„Az amerikai kormánynak nincs joga rendelkezni ezekkel a pénzeszközökkel” – hangsúlyozta Merz, utalva arra, hogy a szóban forgó vagyon nagy része európai pénzintézetekben (főként a belgiumi Euroclearben) található, így azok sorsáról az EU-nak kell döntenie.

Elfogadhatatlan extra költségek és profitmegosztás

Merz különösen élesen kritizálta a terv azon pontját, amely további 100 milliárd dolláros hozzájárulást követelne az Európai Uniótól Ukrajna helyreállítására. A kancellár ezt a követelést „elfogadhatatlannak” minősítette.

A felháborodás oka nemcsak az összeg nagysága, hanem a javasolt mechanizmus is. A terv ugyanis azt feltételezi, hogy miközben az EU állja a cechet és biztosítja a befagyasztott vagyont, a befektetésekből származó esetleges nyereség jelentős része az Egyesült Államokba vándorolna.

A német kancellár által bírált amerikai javaslatcsomag pénzügyi lába az alábbiakat tartalmazza: