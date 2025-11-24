Külföld
Megszólalt Putyin a 28 pontos béketervről
„Súlyosan félreérti a Nyugat a helyzetet, szó sincs a háború végéről”
Ukrajna sorsa továbbra is bizonytalan. Az orosz–ukrán háború kimenetelére döntő hatást gyakorló Oroszország, Vlagyimir Putyin elnök végre véleményt mondott Trump amerikai elnök 28 pontos Ukrajna-béketervéről. Ha valakinek módjában állt elolvasni, vagy meghallgatni az eredeti Putyin-szöveget, megállapíthatta, hogy az köszönő viszonyban sincs a nyugati sajtóban megjelent és értelmezett változatokkal.
Megy a többlépcsős ködösítés ezerrel.
- Az első lépcsőben a hadvezetés – mindkét oldalon – manipulálja a katonai helyzetjelentéseket.
- A második lépcsőben – az illetékes sajtószervek tesznek bele a sztorikba egy-két csavart.
- A harmadik lépcsőt a nagy nyugati hírügynökségek, katonai elemzőcégek jelentik, amelyeknek ugyancsak vannak saját érdekeik – és anyanyelvi ukrán és/vagy orosz fordítóik.
- A negyedik lépcsőfok pedig a nagy tömegtájékoztatási eszközök újságírói társadalma, amelynek általában angol források (többszörös ködösítő lehetőséggel) állnak rendelkezésére.
Eközben a hadi helyzet Ukrajna szemszögéből tovább romlik. Oroszország újabb két ukrán települést ostromol – jelenti a Dzerkalo Tizsen az amerikai katonai elemzőcégre, az ISW-re hivatkozva. Azaz Oroszország mint a háborúban nyerésre álló fél határozhatja meg a békefeltételeket.
Európa és Ukrajna (Kijev szövetségesei) a november végén tartott „ellen-Alaszka” külügyminiszteri (második szintű) tanácskozáson, az ugyancsak 28 pontos EU-Ukrajna Tervben gyakorlatilag eldobták az amerikai 28 pontot, és elfogadták a merev ukrán álláspontot, amelynek alapmegállapításai:
- Ukrajna NATO-tagsága napirenden marad,
- gyorsított EU-tagsága elkerülhetetlen,
- hadserege változatlan méretű (békeidőben 800 ezres) marad és
- szó sincs semmiféle „ukrán” területről való lemondásról Oroszország javára – ebbe beleértve a Krímet is.
Az új európai tervezet az elemzők egy része szerint is visszalépés a tárgyalásos megegyezés útján. Még egy érdekes, figyelemre méltó momentum: az ukrán delegációt nem Zelenszkij elnök, nem a külügyminiszter, hanem irodavezetője, Andrij Jermak vezette.
Putyin egyértelműen fogalmazott az orosz–ukrán háború lezárásáról
Ami a magyar média egy részét és az európai fősodort illeti, az alapvető, legfontosabb szempont, amiről a nyugati „fordítók” megfeledkeztek, hogy
Oroszország csak úgy fogadja el a 28 pontot, mint a tárgyalási folyamat alapját, a kezdőkört. Ez egyértelműen kiderült az Oroszországi Biztonsági Tanács (OBT) tagjaival tartott elnöki moszkvai (Putyin) videókonferencián,
ahol első, napirenden kívüli kérdésként kérdezte a trumpi 28 pontról az oroszországi elnököt Valentyina Matvijenko, a Föderációs Tanács (a parlament felső háza) elnöke, az oroszországi hatalmi piramis harmadik legfontosabb személyisége (Putyin és a kormányfő, Misusztyin után).
Putyin szerint a megegyezés fő akadálya a merev ukrán álláspont.
Zelenszkij és európai szövetségesei még mindig arról álmodoznak, hogy stratégiai vereséget mérnek Oroszországra – mondotta a Kreml hivatalos honlapja szerint Vlagyimir Putyin, számol be a vg.hu.
Az orosz elnök szerint az alaszkai amerikai–orosz elnöki csúcstalálkozón Moszkva, eleget téve a Fehér Ház gazdája kívánságának, rugalmasságot tanúsított az ukrajnai rendezés kérdésében. Ám az orosz elnök nem fejtette ki részletesen, hogy ez a rugalmasság Moszkva részéről miben is nyilvánul meg.