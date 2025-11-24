Megszólalt Putyin a 28 pontos béketervről

Vlagyimir Putyin egy videókonferencia keretében fejtette ki álláspontját a 28 pontos nyugati béketervről. A Kreml ura szerint az orosz–ukrán háború kapcsán a nyugati javaslat csak tárgyalási alap, szó sincs arról, hogy elfogadta volna.

Ukrajna sorsa továbbra is bizonytalan. Az orosz–ukrán háború kimenetelére döntő hatást gyakorló Oroszország, Vlagyimir Putyin elnök végre véleményt mondott Trump amerikai elnök 28 pontos Ukrajna-béketervéről. Ha valakinek módjában állt elolvasni, vagy meghallgatni az eredeti Putyin-szöveget, megállapíthatta, hogy az köszönő viszonyban sincs a nyugati sajtóban megjelent és értelmezett változatokkal.

Megy a többlépcsős ködösítés ezerrel.

Az első lépcsőben a hadvezetés – mindkét oldalon – manipulálja a katonai helyzetjelentéseket.

A második lépcsőben – az illetékes sajtószervek tesznek bele a sztorikba egy-két csavart.

A harmadik lépcsőt a nagy nyugati hírügynökségek, katonai elemzőcégek jelentik, amelyeknek ugyancsak vannak saját érdekeik – és anyanyelvi ukrán és/vagy orosz fordítóik.

A negyedik lépcsőfok pedig a nagy tömegtájékoztatási eszközök újságírói társadalma, amelynek általában angol források (többszörös ködösítő lehetőséggel) állnak rendelkezésére.

Eközben a hadi helyzet Ukrajna szemszögéből tovább romlik. Oroszország újabb két ukrán települést ostromol – jelenti a Dzerkalo Tizsen az amerikai katonai elemzőcégre, az ISW-re hivatkozva. Azaz Oroszország mint a háborúban nyerésre álló fél határozhatja meg a békefeltételeket.

Európa és Ukrajna (Kijev szövetségesei) a november végén tartott „ellen-Alaszka” külügyminiszteri (második szintű) tanácskozáson, az ugyancsak 28 pontos EU-Ukrajna Tervben gyakorlatilag eldobták az amerikai 28 pontot, és elfogadták a merev ukrán álláspontot, amelynek alapmegállapításai:

Ukrajna NATO-tagsága napirenden marad,

gyorsított EU-tagsága elkerülhetetlen,

hadserege változatlan méretű (békeidőben 800 ezres) marad és

szó sincs semmiféle „ukrán” területről való lemondásról Oroszország javára – ebbe beleértve a Krímet is.

Az új európai tervezet az elemzők egy része szerint is visszalépés a tárgyalásos megegyezés útján. Még egy érdekes, figyelemre méltó momentum: az ukrán delegációt nem Zelenszkij elnök, nem a külügyminiszter, hanem irodavezetője, Andrij Jermak vezette.

Putyin egyértelműen fogalmazott az orosz–ukrán háború lezárásáról

Ami a magyar média egy részét és az európai fősodort illeti, az alapvető, legfontosabb szempont, amiről a nyugati „fordítók” megfeledkeztek, hogy

Oroszország csak úgy fogadja el a 28 pontot, mint a tárgyalási folyamat alapját, a kezdőkört. Ez egyértelműen kiderült az Oroszországi Biztonsági Tanács (OBT) tagjaival tartott elnöki moszkvai (Putyin) videókonferencián,

ahol első, napirenden kívüli kérdésként kérdezte a trumpi 28 pontról az oroszországi elnököt Valentyina Matvijenko, a Föderációs Tanács (a parlament felső háza) elnöke, az oroszországi hatalmi piramis harmadik legfontosabb személyisége (Putyin és a kormányfő, Misusztyin után).

Putyin szerint a megegyezés fő akadálya a merev ukrán álláspont.

Zelenszkij és európai szövetségesei még mindig arról álmodoznak, hogy stratégiai vereséget mérnek Oroszországra – mondotta a Kreml hivatalos honlapja szerint Vlagyimir Putyin, számol be a vg.hu.

Az orosz elnök szerint az alaszkai amerikai–orosz elnöki csúcstalálkozón Moszkva, eleget téve a Fehér Ház gazdája kívánságának, rugalmasságot tanúsított az ukrajnai rendezés kérdésében. Ám az orosz elnök nem fejtette ki részletesen, hogy ez a rugalmasság Moszkva részéről miben is nyilvánul meg.