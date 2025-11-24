2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Közel száz ukrán drónt semmisítettek meg az orosz erők

Megérkezett az éjszakai hadijelentés

MH
 2025. november 24. hétfő. 8:48
Frissítve: 2025. november 24. 10:32
Megosztás

„Az elmúlt éjszaka folyamán a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 93 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet tartóztattak le és semmisítettek meg” – idézte a védelmi tárca összegző jelentését a Ria Novosztyi.

Közel száz ukrán drónt semmisítettek meg az orosz erők
Éjszaka az orosz légvédelmi rendszerek közel száz ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka az orosz vadászgépek lelőttek 45 drónt a belgorodi régióban; 20 pilóta nélküli eszközt a Fekete-tenger felett; kilencet a krasznodari régióban; nyolcat az Azovi-tenger felett; hetet a Nyizsnyij Novgorod régióban; míg négyet Voronyezsben.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink