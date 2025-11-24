2025. december 7., vasárnap

Előd

Kiderült, hogy Zelenszkij miért fogadta el Trump tervét

Nem volt más választása?

 2025. november 24. hétfő. 13:51
Frissítve: 2025. november 24. 14:06
Az Axios szerint Zelenszkij az amerikai nyomás alatt elfogadta Trump tervét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

Az Axios ukrán forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán vezető elfogadta a Trump-adminisztráció nyomására kidolgozott béketervet.

„Zelenszkij azért egyezett bele, hogy elfogadja ezt a tervet tárgyalási alapként, mert tudta, hogy nem engedheti meg magának, hogy elutasítsa” – áll a cikkben.

Az amerikai béketerv 28 pontot tartalmaz. A feltételek között szerepel Kijev NATO- tagságának feladása, valamint a Krím, Donyeck és Luhanszk orosz területként való elismerése. A Fehér Ház nyomást gyakorol Kijevre, hogy hálaadás napjáig, november 27-ig írja alá a megállapodást.

