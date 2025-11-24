Kiderült, hogy Zelenszkij miért fogadta el Trump tervét

Az Axios szerint Zelenszkij az amerikai nyomás alatt elfogadta Trump tervét.

Az Axios ukrán forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán vezető elfogadta a Trump-adminisztráció nyomására kidolgozott béketervet.

„Zelenszkij azért egyezett bele, hogy elfogadja ezt a tervet tárgyalási alapként, mert tudta, hogy nem engedheti meg magának, hogy elutasítsa” – áll a cikkben.

Az amerikai béketerv 28 pontot tartalmaz. A feltételek között szerepel Kijev NATO- tagságának feladása, valamint a Krím, Donyeck és Luhanszk orosz területként való elismerése. A Fehér Ház nyomást gyakorol Kijevre, hogy hálaadás napjáig, november 27-ig írja alá a megállapodást.