Itt tart most az amerikai–ukrán alku

Közös nyilatkozat Genf után

 2025. november 24. hétfő. 9:31
Frissítve: 2025. november 24. 10:27
Nyilvánosságra hozták az ukrán és amerikai delegációk közös nyilatkozatát a genfi tárgyalások után, amelyet Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal vezetője tett közzé.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter (4. b) és Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (3. b) az ukrán küldöttséggel a háború lezárására vonatkozó amerikai tervet egyeztették az Egyesült Államok genfi ​​misszióján, 2025. november 23-án
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

A dokumentum szerint a felek „rendkívül produktívnak” ítélték az egyeztetést, amelyen sikerült előkészíteni egy frissített keretdokumentumot a békéről, ugyanakkor a háttérinformációk szerint a legfájdalmasabb pontokban még nem született áttörés.

Konstruktív hangnem és szuverenitás

A hivatalos közlemény hangsúlyozza, hogy a tárgyalások a „kölcsönös tisztelet” jegyében zajlottak. A felek rögzítették: minden jövőbeli megállapodásnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását, és biztosítania kell az igazságos, tartós békét.

Az ukrán delegáció külön köszönetet mondott Donald Trumpnak az erőfeszítéseiért.

Miközben a hivatalos szöveg előrelépésről beszél, ukrán sajtóértesülések szerint a delegációknak nem sikerült megállapodniuk két kulcsfontosságú kérdésben:

  • Az ukrán csapatok kivonása a Donbászból (amit a béketerv előírna).
  • Kijev NATO-csatlakozási törekvései.

Források szerint ezeket a kérdéseket a legmagasabb szintre emelték: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump személyes, várhatóan a jövő héten esedékes tárgyalásán dőlhetnek el.

Részleges sikerek és távozók

A RBC-Ukraine információi szerint ugyanakkor sikerült kompromisszumra jutni több vitatott technikai kérdésben, mint például az Ukrán Fegyveres Erők jövőbeni létszáma, a zaporizzsjai atomerőmű státusza, valamint a fogolycserék és az elítéltek visszatérésének mechanizmusa.

A tárgyalások lezárultával Marco Rubio amerikai külügyminiszter már el is hagyta Svájcot, hogy visszatérjen Washingtonba – írja a KárpátHír.

