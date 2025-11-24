Külföld
Itt tart most az amerikai–ukrán alku
Közös nyilatkozat Genf után
A dokumentum szerint a felek „rendkívül produktívnak” ítélték az egyeztetést, amelyen sikerült előkészíteni egy frissített keretdokumentumot a békéről, ugyanakkor a háttérinformációk szerint a legfájdalmasabb pontokban még nem született áttörés.
Konstruktív hangnem és szuverenitás
A hivatalos közlemény hangsúlyozza, hogy a tárgyalások a „kölcsönös tisztelet” jegyében zajlottak. A felek rögzítették: minden jövőbeli megállapodásnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását, és biztosítania kell az igazságos, tartós békét.
Az ukrán delegáció külön köszönetet mondott Donald Trumpnak az erőfeszítéseiért.
Miközben a hivatalos szöveg előrelépésről beszél, ukrán sajtóértesülések szerint a delegációknak nem sikerült megállapodniuk két kulcsfontosságú kérdésben:
- Az ukrán csapatok kivonása a Donbászból (amit a béketerv előírna).
- Kijev NATO-csatlakozási törekvései.
Források szerint ezeket a kérdéseket a legmagasabb szintre emelték: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump személyes, várhatóan a jövő héten esedékes tárgyalásán dőlhetnek el.
Részleges sikerek és távozók
A RBC-Ukraine információi szerint ugyanakkor sikerült kompromisszumra jutni több vitatott technikai kérdésben, mint például az Ukrán Fegyveres Erők jövőbeni létszáma, a zaporizzsjai atomerőmű státusza, valamint a fogolycserék és az elítéltek visszatérésének mechanizmusa.
A tárgyalások lezárultával Marco Rubio amerikai külügyminiszter már el is hagyta Svájcot, hogy visszatérjen Washingtonba – írja a KárpátHír.