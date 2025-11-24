Elindult a 7. EU-Afrika csúcstalálkozó Luandában

A két kontinens együttműködésének elmélyítéséről tárgyalnak az angolai fővárosban, Luandában hétfőn kezdődött kétnapos 7. EU-Afrika csúcstalálkozón, amelyen állam- és kormányfők mellett az Európai és az Afrikai Unió vezető politikusai is részt vesznek.

A globális kereskedelem megváltozott – állapította meg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tanácskozást megnyitó beszédében. „Az egyre konfrontatívabb és globalizáltabb gazdaságban Afrika és Európa jobban egymásra van utalva, mint az egyes országok” – tette hozzá.

Mint mondta, látja a lehetőséget a meglévő kereskedelmi kapcsolatok bővítésére, még akkor is, ha az afrikai export egyharmada már most is Európába irányul. Hangsúlyozta, hogy az afrikai kontinensen új infrastruktúrát kell kiépíteni az egyes termelési központok összekapcsolására. Von der Leyen felidézte, hogy az Európai Unió a Global Gateway elnevezésű beruházási stratégiája keretében a legutóbbi, 2022. februári brüsszeli EU-Afrika-csúcstalálkozón azt a célt tűzte ki, hogy 2027-ig összesen 150 milliárd eurót fektet be a fekete kontinensen. Eddig már több mint 120 milliárd eurót mozgósítottak erre a célra – emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy egy olyan időszakban, amikor a nagy befektetők visszafogják globális tevékenységüket, az EU „világosan eltökélt abban, hogy folytassa afrikai elköteleződését”.

A kétnapos EU-Afrika csúcstalálkozón két tematikus blokkban egyrészt a béke, a biztonság és a multilaterális együttműködés, másrészt a migráció, a mobilitás és a jólét kérdései kerülnek terítékre. A csúcstalálkozó második napján a résztvevők a tervek szerint közös nyilatkozatot tesznek közzé.

Az Európai Unió jelenleg tizenkét polgári és katonai missziót folytat a kontinensen, többek között Líbiában, Maliban, Szomáliában és a közép-afrikai régióban. Míg ezek a missziók elsősorban konfliktusokkal, instabilitással vagy az iszlamista terrorizmus fenyegetésével kapcsolatosak, a csúcstalálkozó előtti nyilatkozatokban hangsúlyozták a mélyebb együttműködés lehetőségeit is.