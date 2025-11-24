Brit hadihajó állta útját az orosz korvettnek a La Manche csatornán

A brit királyi haditengerészet (Royal Navy) az elmúlt két hétben elfogta és feltartóztatta az orosz „Sztojki” hadihajót és a „Jelnyja” tankert a La Manche csatornán – számolt be a BBC a brit védelmi minisztérium közlése alapján.

A brit haditengerészet feltartóztatott egy orosz hadihajót (hátul) és egy tankert

A jelentés szerint az HMS Severn brit járőrhajó akkor állta útját a konvojnak, amikor azok nyugati irányba haladtak át a Doveri-szoroson – írja az AP.

A védelmi tárca tájékoztatása szerint az incidens nem ért véget a feltartóztatással. Az HMS Severn mindaddig követte és felügyelte az orosz hajókat, amíg azok el nem érték Franciaország északnyugati partjait, Bretagne térségét. Ezen a ponton a brit egység átadta a megfigyelési feladatokat a NATO egyik szövetséges erejének, biztosítva a folyamatos kontrollt.

Az eset nem elszigetelt: a múlt héten a „Jantar” orosz hírszerző hajó okozott riadalmat Skócia partjainál. A hajó a jelentések szerint lézerekkel próbálta zavarni a Királyi Légierő (RAF) pilótáit, hogy megakadályozza mozgásának nyomon követését.

John Healey brit védelmi miniszter „rendkívül veszélyesnek” minősítette a „Jantar” akcióját, és határozott üzenetet küldött Moszkvának:

„Látunk titeket. Tudjuk, mit csináltok. Készen állunk.”

A miniszter aggasztó statisztikát is közölt: az elmúlt két évben 30 százalékkal nőtt azon orosz hajók száma, amelyek fenyegetést jelentettek az Egyesült Királyság felségvizeire.