Brit búvárok orosz kémbóját találtak

Nagy-Britannia kétszer is észlelt orosz tevékenységeket a partjainál. A búvárok találtak egy kémbóját, és egy korvettet is el kellett fogni. A fenyegető incidensek száma két év alatt 30 százalékkal nőtt.

Tim Smith-Gosling volt az a búvár, aki a Skomer Tengervédelmi Övezetben megtalálta a szerkezetet

Oroszország katonailag aktív az Északi-tengeren és a Balti-tengeren, ahogy azt a rendszeres incidensek is mutatják. Egy walesi partvidéki lelet arra utal, hogy Oroszország kémkedik ott. A BBC beszámolója, hogy egy szemétbúvárcsoport egy szonárbóját talált a Pembrokeshire melletti Skomer Tengeri Védett Területen.

A csapat kezdetben azt feltételezte, hogy találtak egy navigációs bóját. Miután a kikötői hatóságnál végzett vizsgálataik eredménytelenek voltak, a búvárok észrevették, hogy hasonlóságokat találnak a megviselt tárgy és a víz alatti szondák között. A bója, amely körülbelül 1,20 méter hosszú és 15 kilogrammot nyom, végül szakértőknek adták át.

Az orosz bója kémkedés céljából készült

Ahogy a BBC beszámol, nagyon biztosak abban, hogy egy orosz kémtárgyat tartanak a kezükben. Úgy tűnik, ez egy RGB-1A szonárbója, amelyet általában Oroszország Tu-142M nagy hatótávolságú tengeri járőrrepülőgépei dobnak le.

Egy névtelen szakértő úgy véli, hogy a szonárbója nem sokáig úszik a tengeren. A tengeri növényzet hiánya arra utal, hogy valószínűleg nemrég dobták le.

A szonárbóják népszerűek voltak a 2. világháború és a hidegháború idején

A bóják potenciálisan nagy károkat okozhatnak. Van egy akusztikus érzékelőjük, amely például tengeralattjárókat képes érzékelni. Mozgási adataik ezután hasznosak lehetnek katonai műveletekben. Ezért voltak nagy népszerűségnek a szonárbóják a második világháború és a hidegháború idején is.

„Nem nyilatkozunk konkrét víz alatti tevékenységekről vagy egyéni leletekről, mivel biztonsági okokból működünk” – idézi a BBC egy haditengerészet szóvivőjét. „A Királyi Haditengerészet folyamatosan figyeli és védi a brit vizeket különféle tengeri eszközökkel, és szorosan együttműködik szövetségesekkel és partnerekkel, hogy fenntartsa a tengeri helyzettudatosságot és elrettentse a brit érdekeket fenyegető veszélyeket.”

Az orosz fenyegetés 30 százalékkal nőtt

Ezek a készségek egyre szükségesebbek lesznek. John Healey brit védelmi miniszter múlt héten azt mondta, hogy az elmúlt két évben 30 százalékkal nőtt az orosz hajók száma, amelyek fenyegetik a brit vizeket.

Nagy-Britannia számára ezek a hajók többek között veszélyt jelentenek, mert árthat tengeralatti kábeleket vagy vezetékeket. Ez a közélet nagy részét megbéníthatja. Ezért a védelmi szakértők októberben figyelmeztették Keir Starmer miniszterelnököt.