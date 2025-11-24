2025. december 7., vasárnap

Előd

Bessent üzenete az EU-nak: Ha már a 19. csomagnál tartotok, elbuktatok

„Ha valamit 19-szer csinálsz…”

MH
 2025. november 24. hétfő. 20:48
Az európai szankciós politika hatékonyságát bírálta élesen Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az NBC News csatornának adott interjújában.

Bessent üzenete az EU-nak: Ha már a 19. csomagnál tartotok, elbuktatok
Scott Bessent élesen bíráltak az EU szankciós politika hatékonyságát
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Anna Moneymaker

A tárcavezető szerint az öreg kontinens országai által bevezetett gazdasági korlátozások nem érték el a kívánt hatást, és a folyamatos szigorítások épp a stratégia eredménytelenségét bizonyítják.

Bessent a beszélgetés során kitért arra, hogy bár az európai államok folyamatosan bővítik az oroszellenes intézkedések körét.

„Az európaiak azt mondják nekem: »Ó, elfogadjuk a 19. szankciós csomagot«. Véleményem szerint, ha valamit 19-szer csinálsz, akkor elbuktál” – fogalmazott nyersen a miniszter. Hozzátette: az európai kollégákkal folytatott egyeztetések rávilágítottak arra, hogy Washington és Brüsszel alapvetően eltérően ítéli meg a korlátozások orosz gazdaságra gyakorolt hatását.

Szkeptikus hangok Washingtonból

A pénzügyminiszter kijelentése nem előzmény nélküli a jelenlegi amerikai adminisztrációban. Korábban J.D. Vance alelnök is hasonlóan szkeptikus véleményt fogalmazott meg: ő egyenesen „illúziónak” nevezte azt az elképzelést, hogy Oroszországot kizárólag szankciókkal és fegyverszállításokkal le lehet győzni - írja a Strana.

