Külföld
Az orosz vagyon feloldása kikerülhetett a béketervből
Az orosz pénzügyminisztérium 2022-ben a befagyasztott eszközök értékét körülbelül 300 milliárd dollárra becsülte
Ez a feltétel szerepelt a 28 pontból álló, az Egyesült Államok által előterjesztett tervben. Előző nap Genfben tárgyalták meg Kijev, az Egyesült Államok és az Európai Unió képviselői.
A Bloomberg forrásai szerint az európai tisztviselők optimisták azzal kapcsolatban, hogy a tervezet legújabb változatában már nem szerepel az a lehetőség, hogy 100 milliárd dollárt különítenek el a befagyasztott orosz eszközökből Ukrajna helyreállítására. A javaslat azt is előírta, hogy Washington ebből 50% nyereséget kapjon, a fel nem használt befagyasztott eszközöket pedig az amerikai-orosz befektetési alapba utalják át.
A genfi találkozó után Ukrajna és az Egyesült Államok is bejelentette, hogy kidolgozták a „békés rendezés frissített és továbbfejlesztett kereteit”. Kijevben viszont kijelentették, hogy a 28 pontból álló béketerv, „amelyet mindenki látott, már nem létezik”. Olekszandr Bevz, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója szerint „egy részét eltávolították, [míg] egy részét módosítottak”.
Ennek fényében a Financial Times és a The Washington Post azt írta, hogy az ukrajnai béketerv a genfi tárgyalások után 28-ról 19 pontra csökkent. A utóbbi lap forrása megjegyezte, hogy „a pontok végleges számáról még nem állapodtak meg”. A lapok nem részletezték, hogy pontosan mit távolítottak el a dokumentumból.
A hadművelet megkezdése után a nyugati országok befagyasztották a orosz Központi Bank valutában és értékpapírokban lévő, mintegy 260 milliárd euró értékű eszközeit. Ezek több mint kétharmada a belga Euroclearnél, további 5 millió dollár pedig az Egyesült Államokban található. Az orosz pénzügyminisztérium 2022-ben a befagyasztott eszközök értékét körülbelül 300 milliárd dollárra becsülte.
Az orosz hatóságok mind a befagyasztott eszközök, mind az azokból származó kamatjövedelem felhasználását jogellenesnek tartják. Moszkva többször is kijelentette, hogy felkészült arra, hogy válaszoljon azok esetleges ellopására, emlékeztetett az Orosz Hírek.
A Kreml hangsúlyozta, hogy Moszkva eddig „nem látott semmilyen tervet”, és a dokumentumot a médián keresztül megvitatni helytelen és lehetetlen. „Nem tudjuk, mennyire hiteles és valós mindez” – magyarázta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.