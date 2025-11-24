Marco Rubio amerikai külügyminiszter (5. b), Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (4. b), Daniel Driscoll, az Egyesült Államok hadseregének minisztere (áll) és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje (b) az ukrán küldöttséggel az ukrajnai háború lezárására vonatkozó amerikai terv megvitatása során az Egyesült Államok genfi ​​misszióján

Ez a feltétel szerepelt a 28 pontból álló, az Egyesült Államok által előterjesztett tervben. Előző nap Genfben tárgyalták meg Kijev, az Egyesült Államok és az Európai Unió képviselői.

A Bloomberg forrásai szerint az európai tisztviselők optimisták azzal kapcsolatban, hogy a tervezet legújabb változatában már nem szerepel az a lehetőség, hogy 100 milliárd dollárt különítenek el a befagyasztott orosz eszközökből Ukrajna helyreállítására. A javaslat azt is előírta, hogy Washington ebből 50% nyereséget kapjon, a fel nem használt befagyasztott eszközöket pedig az amerikai-orosz befektetési alapba utalják át.

A genfi találkozó után Ukrajna és az Egyesült Államok is bejelentette, hogy kidolgozták a „békés rendezés frissített és továbbfejlesztett kereteit”. Kijevben viszont kijelentették, hogy a 28 pontból álló béketerv, „amelyet mindenki látott, már nem létezik”. Olekszandr Bevz, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója szerint „egy részét eltávolították, [míg] egy részét módosítottak”.

Ennek fényében a Financial Times és a The Washington Post azt írta, hogy az ukrajnai béketerv a genfi tárgyalások után 28-ról 19 pontra csökkent. A utóbbi lap forrása megjegyezte, hogy „a pontok végleges számáról még nem állapodtak meg”. A lapok nem részletezték, hogy pontosan mit távolítottak el a dokumentumból.

A hadművelet megkezdése után a nyugati országok befagyasztották a orosz Központi Bank valutában és értékpapírokban lévő, mintegy 260 milliárd euró értékű eszközeit. Ezek több mint kétharmada a belga Euroclearnél, további 5 millió dollár pedig az Egyesült Államokban található. Az orosz pénzügyminisztérium 2022-ben a befagyasztott eszközök értékét körülbelül 300 milliárd dollárra becsülte.

Az orosz hatóságok mind a befagyasztott eszközök, mind az azokból származó kamatjövedelem felhasználását jogellenesnek tartják. Moszkva többször is kijelentette, hogy felkészült arra, hogy válaszoljon azok esetleges ellopására, emlékeztetett az Orosz Hírek.

A Kreml hangsúlyozta, hogy Moszkva eddig „nem látott semmilyen tervet”, és a dokumentumot a médián keresztül megvitatni helytelen és lehetetlen. „Nem tudjuk, mennyire hiteles és valós mindez” – magyarázta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.