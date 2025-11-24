Adolf Hitler bejelentette indulását a namíbiai választásokon

Egy Adolf Hitler Uunon nevű namíbiai politikus bejelentette, hogy ismét indulni kíván az Ompunja választókerületben a választásokon.

A tisztviselő 2004 óta a kerület állandó vezetője, és 2020-ban újraválasztották 85 százalékos eredménnyel.

Adolf Hitler politikus ismét megpróbál hatalomra kerülni Ompunja-ban, Észak-Namíbiában, és részt vesz a délnyugat-afrikai országban zajló regionális választásokon – írja a Der Spiegel.

Egy 2020-as interjúban a politikus elmagyarázta, hogy apja, aki ilyen nevet adott fiának, nem értette a német diktátor ideológiájának lényegét. Hitler maga hangsúlyozza, hogy nincs köze a náci bűncselekményekhez, és nyilvános eseményeken csak az Adolf nevet használja.