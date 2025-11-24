Külföld
Adolf Hitler bejelentette indulását a namíbiai választásokon
Szerencsére a jelölt eltávolodik a névadójától programjában
A namíbiai választásokon Adolf Hitler névrokona is indul (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Gianluigi Guercia
A tisztviselő 2004 óta a kerület állandó vezetője, és 2020-ban újraválasztották 85 százalékos eredménnyel.
Adolf Hitler politikus ismét megpróbál hatalomra kerülni Ompunja-ban, Észak-Namíbiában, és részt vesz a délnyugat-afrikai országban zajló regionális választásokon – írja a Der Spiegel.
Egy 2020-as interjúban a politikus elmagyarázta, hogy apja, aki ilyen nevet adott fiának, nem értette a német diktátor ideológiájának lényegét. Hitler maga hangsúlyozza, hogy nincs köze a náci bűncselekményekhez, és nyilvános eseményeken csak az Adolf nevet használja.
Object box