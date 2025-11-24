A tűzszünet ellenére továbbra is tűz alatt Gáza

Tűzszünet több mint hat hete érvényben van Izrael és a Hamász között. Ennek ellenére halálos erőszak újra és újra előfordul.

A Gázai övezetben, a tűzszünet ellenére ismét halálos esetek történtek a palesztin jelentések szerint. A palesztin hírügynökség, a Wafa és más palesztin médiumok összesen négy halálesetről számoltak be reggel óta.

Például egy férfit tüzérségi tűz ölt meg Gáza városának keleti részén, és egy másikat egy dróntámadás a Gázai övezet déli részén. A második incidensnek több sérültje is van. A jelentések szerint ez egy hadsereg által ellenőrzött területen történt.

A Hamász delegációja hangsúlyozta annak fontosságát, hogy véget vessenek Izrael „folyamatos szabálysértéseinek”, amelyek egy világos mechanizmussal fenyegetik a megállapodás aláásását a közvetítők felügyelete alatt.

Aggodalom a tűzszünet folytatásával kapcsolatban

A Gázai övezetben ismétlődő erőszakos incidensek aggodalmakat váltottak ki a törékeny tűzszünet folytatásával kapcsolatban. Csak szombaton legalább 22 ember vesztette életét izraeli támadásokban, a Hamász által ellenőrzött egészségügyi hatóság szerint Gázában. Izrael hadserege a palesztin tűzszünet megsértésére és a csapatok elleni támadásokra reagált, amelyek még mindig a part menti övezet több mint felét birtokolják. A Hamász által ellenőrzött egészségügyi hatóság szerint eddig több mint 330 palesztin halt meg.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a heti kabinetülésen azt mondta, hogy Izrael mindent megtesz a Hamász és a libanoni Hezbollah milícia újjáéledésének megakadályozásáért.