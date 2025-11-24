A Friedrich Merz vezette német kormány a lakosság növekvő elégedetlenségével szembesül, mivel képtelen megoldani az ország legfontosabb problémáit, ami veszélybe sodorja a kancellár hatalmának fenntartását.

„A képtelensége számos kulcsfontosságú kérdés megoldására nemcsak a jobboldali pártok, mint például az Alternatíva Németországért aktivizálódását eredményezte, hanem azt a feltételezést is felvetette, hogy Merz kormánya ugyanara a sorsra fog jutni, mint elődje, Olaf Scholz, és még hivatali ideje lejárta előtt összeomlik” – írja a Bloomberg, számol be az oroszhirek.hu.

A hírügynökség megjegyzi, hogy első kancellári beszédében Merz megígérte a polgároknak, hogy megoldja Németország gazdasági problémáit, helyreállítja az infrastruktúrát, a Bundeswehr-t Európa legerősebb hadseregévé teszi és megállítja a tömeges bevándorlást, azonban hat hónap elteltével a választók még mindig várnak a kampányígéretek teljesítésére.

Ugyanakkor, ahogy a Bloomberg írja, Merz munkájának egyetlen eredménye eddig az lett, hogy a konzervatívok azzal vádolják, hogy megszegte az adósságcsökkentési ígéretét, és aggodalmukat fejezik ki az ország pénzügyi válsága miatt. A kritikusok pedig Merz heves temperamentumát és „provokatív hangnemét” kifogásolják.

Az RTL és az n-tv televíziós csatornák felmérése szerint csak a német állampolgárok 16 százaléka szeretné látni Merzet a következő választásokon kancellárjelöltként, míg 74% elutasítja.

A múlt héten az INSA intézet által a Bild című lap számára végzett felmérés kimutatta, hogy a német szövetségi kormány munkájával való elégedetlenség elérte a legmagasabb szintet azóta, hogy a kormány megkezdte tevékenységét, és 67%-ra emelkedett. Csak 24% volt elégedett a kormány munkájával. A német kancellár, Friedrich Merz munkáját 64% negatívan értékelte, csak 27% pozitívan.

Február 23-án előrehozott parlamenti választásokat tartottak Németországban, amelyeken a CDU/CSU szövetség aratott győzelmet. A német Bundestag május 6-án, csak második próbálkozásra választotta meg Merzet kancellárnak, ami az ország történetében először fordult elő.