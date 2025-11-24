19 pontra szűkítették az amerikai béketervet

Az értesülést Olekszandr Bevz, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója is megerősítette, aki részt vett a genfi tárgyalásokon.

Az ukrán tisztségviselő szerint Kijev az Egyesült Államokkal a javaslat minden egyes pontját részletesen megvitatta. Bevz határozottan kijelentette, hogy a sajtóban korábban keringő verzió érvényét vesztette – írja a Financial Times.

A végleges döntéseket az elnökök

„A 28 pontos terv abban a formában, ahogy azt mindenki látta, többé nem létezik. A pontok egy részét törölték, más részét megváltoztatták. Az ukrán fél egyetlen észrevétele sem maradt reakció nélkül”

A tanácsadó hozzátette: a legproblémásabb kérdésekben a végleges döntéseket az elnökök szintjén fogják meghozni. A felek a genfi konzultációkat „kifejezetten produktívnak” minősítették, ahol sikerült előrelépni az álláspontok egyeztetésében és a további lépések meghatározásában.

A genfi egyeztetéseken európai főtisztviselők részvételét is tervezték. Nagy-Britannia, Németország és Franciaország saját ellenjavaslatokat dolgozott ki, hogy az amerikai tervet elfogadhatóbbá tegye Ukrajna számára. Rusztem Umjerov védelmi miniszter szerint az új amerikai javaslatok már tükrözik az ukrán prioritások többségét.

Mit tartalmazott az eredeti tervezet?

Bár hivatalosan sosem mutatták be, a sajtóban kiszivárgott – és mostanra átdolgozott – 28 pontos verzió a következő vitatott elemeket tartalmazta:

Ukrajnának le kellene mondania a Donbász fennmaradó részéről.

Felére kellene csökkenteni az Ukrán Fegyveres Erők létszámát.

A frontvonalat a jelenlegi állásnál fagyasztanák be Zaporizzsja és Herszon megyékben.

Az orosz nyelvet államnyelvként ismernék el.

Feloldanák az Oroszország elleni szankciókat és leállítanák a háborús bűnösök elleni vizsgálatokat.

A korábbi verzió megjelenésekor Volodimir Zelenszkij videóüzenetben figyelmeztetett, hogy Ukrajna a „méltóság elvesztése vagy a kulcsfontosságú partner elvesztése” közötti nehéz választás elé kerülhet. A mostani, 19 pontra szűkített változat részletei egyelőre nem nyilvánosak, de a nyilatkozatok alapján Kijev számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz.