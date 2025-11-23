Zelenszkij kész feladni a területeit a békéért?

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov egy floridai találkozón amerikai tisztviselőkkel elismerte, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó kompromisszumra a területi kérdésben – feladni a Donbassz egy részét cserébe a békeszerződésért – írja a The Washington Post (WaPo) újságírója, David Ignatius.

A szerző olyan forrásokra hivatkozik, amelyek ismerik a 28 pontból álló amerikai béketervről folyó tárgyalások menetét. Informátorainak elmondása szerint Umerov azt is kijelentette, hogy Ukrajna elfogadhatja a tervben előirányzott 600 ezer fős hadsereg létszámkorlátozást - írta meg a WaPo-ra hivatkozva az oroszhirek.hu.

Az USA hajlandó felülvizsgálni a hadsereg létszámának korlátozására vonatkozó pontot, amely heves reakciót váltott ki Ukrajnában és az európai országokban.

A héten korábban az Axios arról számolt be, hogy Umerov az USA tervét az egyik kidolgozójával, az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal tárgyalta. A lap szerint a felek „számos megállapodásra” jutottak. A The New York Post szintén arról írt, hogy az amerikai fél „pozitív visszajelzést” kapott Umerovtól a tervezetről. Maga a korrupciós botrányba keveredett politikus ezt cáfolta, kijelentve, hogy a terv pontjainak egyeztetéséről szóló publikációk „semmi köze a valósághoz”: „Nem adtam semmiféle értékelést, és még kevésbé egyeztettem bármilyen pontot”.

Zelenszkij a tervezet kézhezvétele után bejelentette, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal és Európával együtt fog dolgozni azon, hogy „a béke felé vezető út valóban működőképessé váljon”. November 23-án a felek Genfben fognak tárgyalni az amerikai tervezetről.

Volodimir Zelenszkij a tervezet kézhezvétele után kijelentette, hogy J. D. Vance, amerikai alelnökkel folytatott beszélgetés során megállapodtak abban, hogy Kijev az Egyesült Államokkal és Európával együtt „tanácsadói szinten” fog dolgozni azon, hogy „a béke felé vezető út valóban működőképessé váljon”.

Moszkva is megkapta Washington béketervezetét, de azt nem tárgyalták meg, mivel az Egyesült Államok nem szerezte meg Kijev beleegyezését – közölte Vlagyimir Putyin elnök. Ugyanakkor elismerte, hogy a tervezet alapul szolgálhat a rendezéshez.