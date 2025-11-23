Továbbra is súlyos az árvízhelyzet Vietnámban

Immár elérte a kilencvenet a vietnami árvíz és földcsuszamlások okozta halálos áldozatok száma - írja friss cikkében a The Guardian. A helyi környezetvédelmi minisztérium szerint a személyes tragédiák többsége a hegyvidéki Dak Lak tartományban történt. Dél- és Közép-Vietnám egyes vidékein október vége óta szinte szüntelenül szakad az eső -s ha ez nem lenne elegendő, a népszerű nyaralóhelyeket is többször sújtotta árvíz. Utóbbi azért igen nagy gond, mert az ország bevételeinek jó része a turizmusból származik.

Az elmúlt héten a csapadék bizonyos pontokon meghaladta az 1900 millimétert, ami egészen elképesztő érték, lévén az egy négyzetméterre eső vizet kell érteni alatta. A katasztrófa az állam jelentős kávétermesztő övezeteit sem kíméli, s így újabb bevételektől fosztja meg a büdzsét. A mentőalakulatok élelmet és vizet vittek az elárasztott kórházakba a Binh Dinh tartománybeli Quy Nhon tengerparti városában - jelentette az állami Thanh Niên című újság. Minderre azt követően került sor, hogy az intézményben az orvosok és a betegek három napon át pusztán instant tésztán és vízen éltek.

A Dak Lak tartományban található Ba folyó vízszintje csütörtök kora reggel két helyen is meghaladta az 1993-as rekordot, míg a Khánh Hòa tartományban található Cai folyó vízszintje is új csúcsot ért el - közölte a meteorológiai hivatal. Eddig több mint 235 000 házat árasztottak el a hullámok és közel 80 000 hektárnyi termés sérült meg. A vietnami statisztikai hivatal adatai szerint január és október között a szélsőséges időjárás 279 ember halálát vagy eltűnését okozta, és több mint két milliárd dolláros kárt okozott.