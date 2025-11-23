2025. december 7., vasárnap

Előd

Tovább folyik az öldöklés Gázában

 2025. november 23. vasárnap. 16:02
Legalább 22 palesztin halt meg az izraeli légicsapások sorozatában Gáza északi és középső részén.

Itt már sajnos nem segít a sírás
Fotó: AFP/Anadolu/Abdalhkem Abu Riash

Összesen öt helyszínt, köztük lakóházakat is bombázott az elmúlt tizenkét órában az izraeli légierő - írja friss anyagában a BBC. Mint olvasható, Tel Aviv szerint a lépésük válasz volt egy szombati incidensre, amikor egy „fegyveres terrorista” tüzet nyitott katonákra, miután azok átlépték a Gázai övezetben az úgynevezett „sárga vonalat”. Utóbbi a teljes izraeli ellenőrzés alatt álló területeket jelöli. A Hamász tagadta az incidenst.

Mindkét fél azzal vádolta egymást, hogy megszegték a hat héttel ezelőtt kötött tűzszüneti megállapodást.

A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint több mint 310 palesztin halt meg a zsidó légicsapásokban a fegyvernyugvás életbe lépése óta. A terület polgári védelme közölte, hogy Izrael szombati akciói az északi részt, valamint a középső területen található Deir al-Balah és Nuseirat táborokat vették célba. A helyi egészségügyi minisztérium adatai szerint a háború kezdete óta legalább 69 500 ember halt.

