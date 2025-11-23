Több ezren tüntettek a nők elleni erőszak ellen

Három nappal a nők elleni erőszak elleni nemzetközi napja előtt több ezer tüntető vonult fel szombaton Franciaország-szerte, hogy kifejezze haragját és szigorúbb fellépést követeljen a hatóságoktól.

A rendőrség november 22-i adatai szerint Párizsban a hideg ellenére 17 ezer, a feminista mozgalom szimbólumát, lila színt viselő tüntető gyűlt össze

A tüntetéseket szervező egyesületek egy erőszak elleni törvény elfogadását követelik, annak végrehajtására 3 milliárd eurós költségvetési forrást, valamint azt, hogy ne csökkentsék tovább az áldozatokat segítő egyesületek finanszírozását.

"2025-öt írunk: még mindig normális, hogy számoljuk a haláleseteinket?" - tette fel a kérdést a párizsi tüntetés kezdete előtt Sylvaine Grévin, a Nők elleni gyilkosságok áldozatainak nemzeti szövetsége elnöke, aki 2017-ben vesztette el testvérét.

A MIPROF, egy kormányzati szervezet, amelynek feladata a nők védelme az erőszaktól és az emberkereskedelem elleni küzdelem, csütörtökön közzétett hivatalos adatai szerint a házastársi gyilkosságok száma Franciaországban 2023 és 2024 között 11 százalékkal nőtt, ebben az időszakban 107 nőt ölt meg házastársa vagy volt házastársa.

Ezek a számok "teljesen alulbecsültek", mert "elfelejtik a kényszerített öngyilkosságokat" - állította Sylvaine Grévin.

Franciaországban kétpercenként válik egy nő erőszak, erőszakos kísérlet vagy szexuális zaklatás áldozatává, 23 másodpercenként pedig szexuális zaklatás, szexuális exhibicionizmus vagy nem kívánt szexuális tartalmú üzenetek küldésének áldozatává - közölte a MIPROF.

Az Európa Tanács szeptemberben sürgős intézkedések meghozatalára szólította fel Párizst, mert aggasztónak tartja, hogy a Franciaországban történt erőszakos bűncselekmények elkövetői ellen csak alacsony arányban indul büntetőeljárás.

A nők és férfiak közötti egyenlőségért felelős miniszterhelyettes, Aurore Bergé nemrég bejelentette, hogy november végén kerettörvényt terjeszt be erről a témáról. Ezt a bejelentést azonban kétkedéssel fogadták egyes szervezetek, amelyek szerint ez csupán egy kommunikációs akció a november 25-i, a nők elleni erőszak elleni nemzetközi nap alkalmából, miközben a szükséges pénzügyi források még nem állnak rendelkezésre.