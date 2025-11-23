Szerbia nem él meg üzemanyag nélkül

Aleksandar Vučić szerb elnök ma Michael Turner és Donald Norcross amerikai kongresszusi képviselőket fogadta Belgrádban. A megbeszélés során hangsúlyozta, hogy Szerbia számára jelentős kérdés a Szerbiai Kőolajipari Vállalt (NIS) működése és az energiabiztonság megőrzése - írja a Vajdaság Ma. Hangsúlyoztam, hogy Szerbia számára rendkívül fontos az ellátásbiztonság és kifejeztem meggyőződésemet, hogy ez a kérdés hamarosan megoldódik” - írta Vučić Instagram-oldalán, miután találkozott Ohio és New Jersey állam képviselőivel.

Utalt rá, az amerikai politikusokkal a kétoldalú kapcsolatokról, Szerbia európai útjáról, valamint minden aktuális regionális és globális kérdésről is beszéltek. A lap emlékeztet, a NIS jövője továbbra is bizonytalan. Várják az amerikai döntést az új engedélyről, amely lehetővé tenné a vállalat működését a fenntartható megoldásról szóló tárgyalások ideje alatt. Aleksandar Vučić elnök 17 órára rendkívüli megbeszélést hívott össze az energetikai csapat tagjaival.