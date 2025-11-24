Rubio: „talán a legjobb nap volt eddig az egész folyamatban”

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a genfi tárgyalások után úgy nyilatkozott, hogy a vasárnapi egyeztetés „talán a legjobb nap volt eddig az egész folyamatban”, és hangsúlyozta: a cél most az, hogy az érintettek visszajelzései alapján finomítsanak Donald Trump béketervén.

Ukrajna részéről Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó azt mondta: az aktuális változat „már a legtöbb ukrán kulcsfontosságú prioritást tükrözi” a szöveg, vagyis Washington látványosan elmozdult Kijev felé az első, sokak által oroszbarátnak titulált, ám realista verzióhoz képest.

Volodimir Zelenszkij eközben az X-en „személyes háláját” fejezte ki Trump elnöknek a korábbi fegyverszállításokért, miután az amerikai elnök Truth Socialon azért méltatlankodott, mert szerinte Kijev „nulla hálát” mutatott eddig a békért tett erőfeszítéseiért cserébe.

Az európai háborús koalíció sem tétlenkedett vasárnap: a Telegraph szerint a korábbi 24 pontos EU-ellenjavaslatot 28 pontosra bővítették, hogy formailag tükrözze az amerikai keretet. A szövegben szerepel Oroszország „progresszív reintegrációja” a világgazdaságba, sőt a G8-ba való visszahívásának ígérete is – ám csak azután, hogy Moszkva elfogad egy sor ukrán és európai feltételt.

Érdemes kiemelni, hogy emellett az EU most már hajlandónak mutatkozik elfogadni egy ukrán haderőplafont, de a 400 vagy 600 ezer helyett 800 ezres létszámot javasol – tekintettel arra, hogy a most papíron körülbelül 850 ezer főt számlál az ukrán hadsereg, kizárólag ezen a ponton is borul az egész békekezdeményezés.

Az irány tehát egyértelmű: az eredeti Trump-terv, amelyet Moszkva „modernizált anchorage-i megállapodásként” vállalható alapnak nevezett, minden újabb módosítással távolodik az orosz minimális elvárásoktól.

A „hajlandók koalíciója” viszont pont ezt akarja: olyan végleges szöveget, amelyet ők elmondhatnak, miközben Moszkvának nem marad más választása, mint elutasítani azt. Ami azt illeti, a kijevi vezetésnek sem feltétlenül tragédia, ha nem lesz béke: elodázhatják a választásokat és a kellemetlen elszámoltatást a háború alatt csúcsra járatott korrupcióért.