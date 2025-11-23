Rendkívüli elnökválasztást tartottak a boszniai Szerb Köztársaságban

Rendkívüli elnökválasztást tartottak Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészében, a boszniai Szerb Köztársaságban azt követően, hogy egy bírósági ítélet megfosztotta Milorad Dodikot a megbízatásától.

Milorad Dodikot a bosznia szövetségi választási bizottság fosztotta meg megbízatásától, miután a politikust augusztus 1-jén a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság egy év - pénzzel megváltható - letöltendő börtönre ítélte és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől, amiért nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Dodik fellebbezését augusztus 18-án elutasította a bíróság, így hivatalossá vált megfosztása az elnöki tisztségtől.

A boszniai Szerb Köztársaság parlamentje október 19-én Ana Trisic Babicot nevezte ki ideiglenes elnöknek addig, amíg nem választanak új vezetőt az országrész élére.

Milorad Dodik nem mondott le a Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) a vezetéséről. A párt Sinisa Karant indította az elnökválasztáson.

A rendkívüli választást megnyerő politikus viszont csak egy évig lesz a boszniai Szerb Köztársaság elnöke, jövőre ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból. Az egyezmény értelmében a három államalkotó nép - a bosnyák, a szerb és a horvát - egyetértésére van szükség minden döntésben, így a törvények elfogadásában is, vagyis a boszniai szerb országrész vezetése jelentősen tudja befolyásolni az ország bel- és külpolitikájának irányát.

Az előzetes eredmények éjfél körül várhatók.