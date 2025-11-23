Ócskavas és illegális migránsok akadtak fönt a hálón

A Crime Prevention Week (Bűnmegelőzés hete) művelet keretében 483 vonatállomáson, 558 utasszállító szerelvényen és 66 tehervonaton végeztek ellenőrzéseket a román rendőrök - írja a Székelyhon. Mint olvasható, az akció során 2822 személyt igazoltattak, és két körözés alatt álló emberre és több illegális migránsra bukkantak rá a rendőrök.

A hatóságok munkatársai hatvanhat ócskavasbegyűjtő-telepen is ellenőrzést végeztek, és felszólították az alkalmazottakat, hogy azonnal értesítsék a vasúti rendőrséget, ha valaki a vasút állományból származó anyagokat/tárgyakat akar náluk értékesíteni. Romániában hatalmas probléma a fémlopás, s jelenleg nincsenek e téren olyan szigorú törvények, mint Magyarországon.

A rendőrök 105 ezer lej (8,4 millió forint) értékben szabtak ki büntetést. A RAILPOL égisze alatt a megszervezett mozzanat célja a bűnözés és az illegális migráció megelőzése és leküzdése volt.