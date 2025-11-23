2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ócskavas és illegális migránsok akadtak fönt a hálón

Akcióban a román rendőrök

MH
 2025. november 23. vasárnap. 20:19
Megosztás

Ócskavasbegyűjtőnél végződött egy nagyszabású vasúti ellenőrzés Romániában.

Ócskavas és illegális migránsok akadtak fönt a hálón
A vasúti is célkeresztbe került
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

A Crime Prevention Week (Bűnmegelőzés hete) művelet keretében 483 vonatállomáson, 558 utasszállító szerelvényen és 66 tehervonaton végeztek ellenőrzéseket a román rendőrök - írja a Székelyhon. Mint olvasható, az akció során 2822 személyt igazoltattak, és két körözés alatt álló emberre és több illegális migránsra bukkantak rá a rendőrök.

A hatóságok munkatársai hatvanhat ócskavasbegyűjtő-telepen is ellenőrzést végeztek, és felszólították az alkalmazottakat, hogy azonnal értesítsék a vasúti rendőrséget, ha valaki a vasút állományból származó anyagokat/tárgyakat akar náluk értékesíteni. Romániában hatalmas probléma a fémlopás, s jelenleg nincsenek e téren olyan szigorú törvények, mint Magyarországon.

A rendőrök 105 ezer lej (8,4 millió forint) értékben szabtak ki büntetést. A RAILPOL égisze alatt a megszervezett mozzanat célja a bűnözés és az illegális migráció megelőzése és leküzdése volt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink