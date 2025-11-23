Az Oroszország és Ukrajna közötti háború erőszakos és borzalmas konfliktus, amely megfelelő és határozott amerikai és ukrán vezetés mellett soha nem következhetett volna be - írta vasárnap Truth nevű közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. Mint közölte, mindez jóval azelőtt kezdődött, hogy a másodszorra hivatalba lépett. A „Sleepy Joe” Biden-adminisztráció idején, és azóta csak rosszabb lett - fogalmazott.

Ha a 2020-as elnökválasztást nem csalták és lopták volna el - ami az egyetlen dolog, amelyhez a radikális baloldali demokraták igazán értenek -, akkor ma nem lenne háború, ahogy az első ciklusomban sem volt, még csak szó sem esett róla - húzta alá az elnök. Szerinte Putyin soha nem támadott volna. Csak akkor döntött így, amikor meglátta, hogyan működik Sleepy Joe, és azt mondta: most jött el az én időm.

Az ukrán „vezetés" semmiféle hálát nem mutatott az erőfeszítéseinkért, és Európa továbbra is vásárol olajat Oroszországtól. Az USA pedig hatalmas fegyvermennyiséget ad el a NATO-nak, hogy azt továbbítsák Ukrajnának, miközben Joe Biden mindent ingyen adott, még jelentős összegeket is. Isten áldja azokat, akik életüket vesztették ebben a katasztrófában - tette hozza Donald Trump.