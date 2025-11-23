Külföld
Nulla a hála Ukrajna részéről
Ismét keményen fogalmazott Trump
Az Oroszország és Ukrajna közötti háború erőszakos és borzalmas konfliktus, amely megfelelő és határozott amerikai és ukrán vezetés mellett soha nem következhetett volna be - írta vasárnap Truth nevű közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök. Mint közölte, mindez jóval azelőtt kezdődött, hogy a másodszorra hivatalba lépett. A „Sleepy Joe” Biden-adminisztráció idején, és azóta csak rosszabb lett - fogalmazott.
Ha a 2020-as elnökválasztást nem csalták és lopták volna el - ami az egyetlen dolog, amelyhez a radikális baloldali demokraták igazán értenek -, akkor ma nem lenne háború, ahogy az első ciklusomban sem volt, még csak szó sem esett róla - húzta alá az elnök. Szerinte Putyin soha nem támadott volna. Csak akkor döntött így, amikor meglátta, hogyan működik Sleepy Joe, és azt mondta: most jött el az én időm.
Az ukrán „vezetés" semmiféle hálát nem mutatott az erőfeszítéseinkért, és Európa továbbra is vásárol olajat Oroszországtól. Az USA pedig hatalmas fegyvermennyiséget ad el a NATO-nak, hogy azt továbbítsák Ukrajnának, miközben Joe Biden mindent ingyen adott, még jelentős összegeket is. Isten áldja azokat, akik életüket vesztették ebben a katasztrófában - tette hozza Donald Trump.