Nem csak „egy" vadászgép, hanem India reményei álltak földbe

Légikatasztrófa totálplánban

 2025. november 23. vasárnap. 14:39
Súlyosan hátráltatja India hadiipari exportreményeit a Dubajban történt katasztrófa.

Nem csak „egy" vadászgép, hanem India reményei álltak földbe
Tova szállt a füst és a remények is
Fotó: AFP/Anadolu/Stringer

A világ szakmai közönségének szeme láttára zuhant le egy indiai Tejas vadászgép s annak pilótája, Namansh Syal ezredparancsnok Dubajban. Mint a Reuters összefoglaló cikkében megemlítik, az elemzők szerint a katasztrófa hátráltatja az exportot, s ezen keresztül Újdelhi e téren remélt sikereit is. A lapban aláhúzzák, a kontinensnyi országra mostanában rájár a rúd - elég csak a Pakisztánnal kirobbant s végül az indiai vereséggel felérő fegyverszünetre gondolni.

Egy ilyen nyilvános veszteség elkerülhetetlenül beárnyékolja az állam abbeli erőfeszítéseit, hogy a gépet külföldön is bevezesse - írja a hírügynökség. Egyben jelzik, Újdelhi négy évtizedes fáradságos fejlesztés révén teremtette meg a vadászgépét, de most komolyan el kell gondolkodnia a további lépésein.

Dubai a világ harmadik legnagyobb légibemutatója Párizs és a brit Farnborough után, és az ilyen eseményeken egyre ritkábbak a balesetek. Mint írják, a francia fővárosban 1999-ben egy orosz Szuhoj Szu-30-as zuhant le, miután a szárnyvége földet ért egy manőver során, egy évtizeddel korábban pedig egy szovjet MiG-29-es veszett oda szintén Párizsban.

