2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

"Nem az oroszok, hanem az Egyesült Államok dolgozta ki az ukrajnai béketervet"

Marco Rubio amerikai külügyér cáfolta két szenátor korábbi kijelentéseit

MH
 2025. november 23. vasárnap. 11:38
Rubio a közösségi média platformon, az X-en azt írta, hogy a terv "erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz". Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, "az orosz fél észrevételei" és "Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei" alapján.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere: "Nem az oroszok, hanem az Egyesült Államok dolgozta ki az ukrajnai béketervet"
Fotó: Getty Images via AFP/Roberto Schmidt

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. "Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk" - mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv "lényegében az oroszok kívánságlistája", amely "iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére".

Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

