A Tomahawk rakéták átadása alapvetően nem oldja meg a jelenlegi békemegállapodást, de bonyolítja a jövőbeni kapcsolatokat Kijevvel - hangoztatta vasárnap Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja. Mint a Lenta.ru cikkében olvasható, elképzelhető, hogy a Trump- adminisztráció e cirkálórakéták szállítását is belefoglalhatja a végső dokumentumba. Fehér házi források szerint Trump béketervében Ukrajna biztonsági garanciái „még nem elég erősek”, így azokat akár fokozhatják is.

Csepa megjegyezte, a fegyverrendszer telepítése ellentmond Ukrajna demilitarizálásának. Megjegyezte, itt nem a garanciákról van szó, hanem további fenyegetésekről, melyeket Moszkva nem hagyhat figyelmen kívül.