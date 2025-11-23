2025. december 7., vasárnap

Előd

Már meg is jött a Tomahawk-os ötletre Moszkva válasza

 2025. november 23. vasárnap. 14:04
Állítólag fölvetődött Genfben, hogy a békemegállapodás részeként Ukrajna Tomahawk rakétákat is kapjon.

Fotó: AFP/Getty Images North America/U.S. NAVY

A Tomahawk rakéták átadása alapvetően nem oldja meg a jelenlegi békemegállapodást, de bonyolítja a jövőbeni kapcsolatokat Kijevvel - hangoztatta vasárnap Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagja. Mint a Lenta.ru cikkében olvasható, elképzelhető, hogy a Trump- adminisztráció e cirkálórakéták szállítását is belefoglalhatja a végső dokumentumba. Fehér házi források szerint Trump béketervében Ukrajna biztonsági garanciái „még nem elég erősek”, így azokat akár fokozhatják is.

Csepa megjegyezte, a fegyverrendszer telepítése ellentmond Ukrajna demilitarizálásának. Megjegyezte, itt nem a garanciákról van szó, hanem további fenyegetésekről, melyeket Moszkva nem hagyhat figyelmen kívül.

