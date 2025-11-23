2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Már a Politico szerint is a Fidesz vezet

Pedig a lap nem kedveli a kormánypártot

MH
 2025. november 23. vasárnap. 16:26
Menczer Tamás tette közzé a brüsszeli lap felmérésének adatait, amelyek szerint a Fidesz vezet és megnyerné a választásokat, ha azok ma lennének.

Menczer Tamás: A miniszterelnök akkor tudja sikeresen képviselni a magyar érdekeket, ha elmondhatja, volt egy szavazás, a Voks 2025, ahol a magyar emberek döntöttek milliószámra
Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A délelőtt közzétett fb-posztban a Fidesz kommunikációs igazgatója megjegyzi, hogy vajon mekkora lehet az előny valójában, ha már - a köztudottan nem "Fidesz-párti" - brüsszeli lap szerint is a 15 esztendeje kormányon lévő párt vezet a közvélemény-kutatási adatok alapján.

Már a brüsszeli lap is a Fidesz előnyét jelzi
Fotó: Politico

