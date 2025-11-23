Külföld
Már a Politico szerint is a Fidesz vezet
Pedig a lap nem kedveli a kormánypártot
Menczer Tamás: A miniszterelnök akkor tudja sikeresen képviselni a magyar érdekeket, ha elmondhatja, volt egy szavazás, a Voks 2025, ahol a magyar emberek döntöttek milliószámra
Fotó: Facebook/Menczer Tamás
A délelőtt közzétett fb-posztban a Fidesz kommunikációs igazgatója megjegyzi, hogy vajon mekkora lehet az előny valójában, ha már - a köztudottan nem "Fidesz-párti" - brüsszeli lap szerint is a 15 esztendeje kormányon lévő párt vezet a közvélemény-kutatási adatok alapján.
Már a brüsszeli lap is a Fidesz előnyét jelzi
Fotó: Politico