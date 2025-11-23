2025. december 7., vasárnap

Előd

Manfred Weber: Európai NATO-vá kell alakítani az EU-t!

Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem "mindannyiunk biztonságáról"

MH/MTI
 2025. november 23. vasárnap. 22:14
Az Európai Unió európai NATO-vá alakítását követelte Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője vasárnap az Egyesült Államok által javasolt, az ukrajnai háború befejezését célzó béketervvel kapcsolatos vitában.

Manfred Weber: Európai NATO-vá kell alakítani az EU-t!
Aki gyűlöli a magyarokat: Manfred Weber
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

"Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra" - hangoztatta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy "történelmi pillanatokat élünk" jelenleg.

A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni. Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni - fűzte hozzá.

