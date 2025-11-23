Kövér László: Szaúd-Arábia kiemelt partner az Öböl térség országai között

A Súra Tanács elnökének meghívására Szaúd-Arábiában folytat megbeszéléseket Kövér László, az Országgyűlés elnöke - tájékoztatott az Országgyűlés Sajtóirodája vasárnap. A közlemény szerint a házelnök Rijádban tárgyalt vendéglátójával, Abdalláh Ál Sejkkel, és találkozott a Súra Tanács szaúdi-magyar baráti tagozatának tagjaival.

Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét (elöl, j) fogadta Abdalláh Ál Sejk, a Súra Tanács elnöke (b) Rijádban 2025. november 23-án

Szaúd-Arábiára Magyarország nem csupán fontos bilaterális partnerként, de a nemzetközi stabilitás biztosításának kiemelkedő szereplőjeként is tekint.

Kövér László szerint a legutóbbi szaúdi látogatása óta eltelt tíz évben látványosan fejlődött az arab állam. Hozzátette, nemcsak az ország belső fejlődése ébreszt tiszteletet Szaúd-Arábia iránt, hanem a világgazdaságban betöltött szerepe mellett az a mérsékelt álláspont is, amit az Öböl menti királyság a nemzetközi konfliktusok – az ukrán-orosz háború, a közel-keleti helyzet - megoldására tett erőfeszítései során képvisel, különös tekintettel arra, hogy a közel-keleti régió stabilitása közvetlen feltétele Európa biztonságának is.

A jelenlegi feszült helyzetben különösen nagyra értékeljük Szaúd-Arábia mérsékelt álláspontját – fogalmazott a házelnök, hozzátéve: "nagyra értékeljük együttműködésünket Szaúd-Arábiával, amely a kölcsönös tisztelet és bizalom erős alapjaira és a közös értékekre, a hagyományok tiszteletére, a szuverenitás védelmére és a családok tiszteletére épül".

Kiemelte, hogy a keleti nyitás politikájának meghirdetése óta a két ország politikai kapcsolatai megszilárdultak, amit érdemes a gazdasági kapcsolatépítés terén is kamatoztatni.

Közölte, minél fejlettebb a két ország, annál több lehetőség kínálkozik az együttműködésre. Példaként említette azokat a magyar vállalatokat, amelyek befektetési lehetőségeket keresnek Szaúd-Arábiában.

Sikerként értékelte a tavaly Rijádban megrendezett Kormányközi Vegyes Bizottság negyedik ülését és a margóján megtartott Magyar-Szaúdi Üzleti Fórumot, amelynek eredményeként új gazdasági együttműködési formák is létrejöttek. Példaként hozta fel a Magyar-Szaúdi Digitalizációs Klaszter, amelynek célja a kétoldalú üzleti kapcsolatok ápolása és a magyar digitalizációs know-how hasznosítása az Öböl menti országok piacain.

Kövér László örömét fejezte ki, hogy az üzleti fórumok sora folytatódik, és idén májusban már Magyarországon köszönthettek szaúdi üzletembereket, valamint napokon belül Rijádban látogat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldöttsége.

Az Országgyűlés elnöke szólt arról is, Magyarország készen áll arra, hogy tovább mélyítse együttműködését Szaúd-Arábiával a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, a turizmus és a gyógyturizmus, valamint az energetika - a földgáz- és kőolajágazat, az atomenergia, a zöldenergia - terén.

A közleményben szerint a tárgyaló felek szóltak arról, hogy az országaink törvényhozásai közötti kapcsolat az elmúlt években kiemelkedően intenzív volt, és egyetértettek abban, hogy az elnöki és a baráti tagozatok kapcsolattartása mellett ezt a jövőben érdemes kiegészíteni a szakbizottságok és a hivatalok tapasztalatcseréjével.

Rijádi hivatalos látogatása során Kövér Lászlót fogadja Fejszál bin Bandar bin Abdulazíz Ál Szaúd herceg, Rijád Régió kormányzója, és megbeszélést folytat Valíd Abdulkarim el-Hiridzsi külügyminiszter-helyettessel, valamint Madzsid bin Abdallah al-Kaszabi kereskedelmi miniszterrel.