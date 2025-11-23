Kőkemény csend fogadta a kérdéseket

E sorok megjelenése előtt alig tíz perccel hagyta el Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Dan Driscoll, az amerikai hadsereg titkára Genfben a Hotel Intercontinentalt - írja a BBC. Mint olvasható, a biztonságiak és magas rangú katonák által kísért amerikai csapat szűkszavú volt.

A küldöttségnek feltett kérdéseket, melyeket Trump elnök Ukrajna hálátlanságával vádoló kijelentésére vártak, kőkemény csend fogadta. Amikor az ukrán csapat az amerikaiakkal folytatott tárgyalások után elhagyta a szállodát, a képek azt sugallták, hogy minden jól megy. Az amerikai kollektíva fél órán át egyedül volt a 18. emeleti tárgyalóteremben. Aztán jött az elnök csupa nagybetűvel írt üzenete, mely szerint „Ukrajna 'vezetés' nulla hálát nyilvántartást nem nyilvánított erőfejezeteinkért, és európa továbbra is olajat vásárol Oroszországtól.”

A BBC szerint esélyes, hogy mindez egy Genf és Washington közötti telefonhívás eredménye volt. A reménykedés így tovatűnt - teszi hozzá a portál.