Külföld

Kiürülőben a Gázai övezet kórházi készletei

Gyakorlatilag szinte minden elfogyott

 2025. november 23. vasárnap. 19:44
Nehezen fölfogható hiányosságokkal küzdenek a Gázai övezet kórházai - s a pótlás sem nagyon érkezik időben.

Kiürülőben a Gázai övezet kórházi készletei
Sebesült gyermekeket a Gázai övezet egyik ellátóhelyén
Fotó: AFP/Anadolu/Stringer

Kifogytak a készleteikből a gázai kórházak - írja elemzésében a The Guardian. Mint a cikkből kiderül, a legnagyobb gondok a géz-, a fertőtlenítő-, a hőmérő- és antibiotikumkészletek környékén akadnak, de tisztítószerből sincsen elegendő. Mohammed Saqr, a Khan Younisban található Nasszer kórház ápolási igazgatója szerint napi szinten kell megküzdeniük mindenért, miközben az izraeli légicsapások után egyre újabb és újabb sebesülteket hoznak be az intézménybe.

Nincs sok különbség a tűzszünet előtti időszakhoz képest. Sajnos a bombázások még mindig tartanak… Nem érezzük, hogy nagy változás lenne - fogalmazott az orvos.

A lap utal rá, bár a humanitárius szervezetek több száz tonna ellátmányt küldtek Gázába az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet múlt hónapban történt hatálybalépése óta, de a gyógyszerek és a ellátmányok továbbra sem elegendőek. Joe Belliveau, az amerikai székhelyű, nem kormányzati MedGlobal nevű szervezet ügyvezető igazgatója a dél-gázai al-Mawasiból nyilatkozva arról beszélt, nincs elég mentőautó sem. A teljes egészségügyi rendszer térdre rogyott s nem bír fölállni, s így nem csoda, ha kritikus hiány tapasztalható minden területen.

