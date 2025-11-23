Jobban félnek az élelemhiánytól mint az USA-tól Venezuelában

Nem igazán tartanak az Egyesült Államok támadásától az átlagpolgárok Venezuelában - derül ki a BBC helyszíni riportjából. Mint a cikkben emlékeztetnek, az elmúlt hetekben Donald Trump kormánya több ezer katonát és számos harci eszközt vezényelt a dél-amerikai ország közelébe, így köztük a világ legnagyobb hadihajóját is. Szombaton legalább négy nemzetközi légitársaság törölte az országba érkező vagy onnan induló járatait, miután az amerikai légügyi hatóságok pénteken egy közleményben figyelmeztettek a „Venezuelában vagy környékén a fokozott katonai tevékenységre”.

A BBC utal rá, az Egyesült Államok eddig több mint nyolcvan drogcsempészt ölt meg egy sor légicsapásban a Karib-tenger térségében és a Csendes-óceán keleti részén.

A nép közös ellensége az élelmiszerárak meredek emelkedése és a vásárlóerő hiánya. Ez részben a bolívar gyors leértékelődésének tudható be. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai alapján idén 80 százalék lesz az infláció. Egy kiló csirke például a hivatalos havi minimálbér körülbelül négyszeresébe kerül. Az IMF 548 (!) százalékos áremelkedést prognosztizál erre az évre, és szerinte 2026-ban még rosszabb lesz, amikor akár 629 százalékra is felszökhet. Ez a legmagasabb érték a kontinensen - húzza alá a lap. És bár a kormány bónuszokat kínál a nyugdíjasoknak és a közalkalmazottaknak, a pénz még mindig nem elég az alapvető élelmiszerkosár megtöltésére. A BBC szerint azonban ez csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen a pénzromlás elérte a havi húsz százalékot - s ahogy a dollár erősödik, úgy lesz egyre magasabb.