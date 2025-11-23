2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Jobban félnek az élelemhiánytól mint az USA-tól Venezuelában

Forrón is ennék a kását

 2025. november 23. vasárnap. 12:31
Miközben Nicolás Maduro kormánya feszült helyzetben él Donald Trump amerikai elnök katonai fenyegetése miatt, az átlagpolgárok azzal töltik az idejüket, hogy megpróbálják kitalálni, mit egyenek holnap...

Jobban félnek az élelemhiánytól mint az USA-tól Venezuelában
Feje tetejére állt a világ...
Fotó: AFP/Yuri Cortez

Nem igazán tartanak az Egyesült Államok támadásától az átlagpolgárok Venezuelában - derül ki a BBC helyszíni riportjából. Mint a cikkben emlékeztetnek, az elmúlt hetekben Donald Trump kormánya több ezer katonát és számos harci eszközt vezényelt a dél-amerikai ország közelébe, így köztük a világ legnagyobb hadihajóját is. Szombaton legalább négy nemzetközi légitársaság törölte az országba érkező vagy onnan induló járatait, miután az amerikai légügyi hatóságok pénteken egy közleményben figyelmeztettek a „Venezuelában vagy környékén a fokozott katonai tevékenységre”.

A BBC utal rá, az Egyesült Államok eddig több mint nyolcvan drogcsempészt ölt meg egy sor légicsapásban a Karib-tenger térségében és a Csendes-óceán keleti részén.

A nép közös ellensége az élelmiszerárak meredek emelkedése és a vásárlóerő hiánya. Ez részben a bolívar gyors leértékelődésének tudható be. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai alapján idén 80 százalék lesz az infláció. Egy kiló csirke például a hivatalos havi minimálbér körülbelül négyszeresébe kerül. Az IMF 548 (!) százalékos áremelkedést prognosztizál erre az évre, és szerinte 2026-ban még rosszabb lesz, amikor akár 629 százalékra is felszökhet. Ez a legmagasabb érték a kontinensen - húzza alá a lap. És bár a kormány bónuszokat kínál a nyugdíjasoknak és a közalkalmazottaknak, a pénz még mindig nem elég az alapvető élelmiszerkosár megtöltésére. A BBC szerint azonban ez csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen a pénzromlás elérte a havi húsz százalékot - s ahogy a dollár erősödik, úgy lesz egyre magasabb.

