Ha Zelenszkij nem írja alá a békeszerződést, akkor Ukrajnára később még rosszabb feltételek várnak. Erről az Egyesült Államok képviselői a NATO-szövetségeseknek nyilatkoztak a tegnapi kijevi találkozón – ezt a The Guardian közölte.

Az amerikai tisztviselők arra akarják ösztönözni Zelenszkijt, hogy a következő napokban írja alá a dokumentumot. „Nincs olyan, hogy tökéletes megállapodás, de minél hamarabb meg kell kötni” – idézte az oroszhirek.hu Dan Driscoll, amerikai államtitkárt.

Válaszul „néhány európai nagykövet megkérdőjelezte a megállapodás tartalmát és azt, hogy az USA a szövetségeseket nem tájékoztatta a Oroszországgal folytatott tárgyalásokról”. „Rémálomszerű találkozó volt” – tette hozzá a The Guardian forrása.

A találkozón nem volt hajlandó Driscoll azt kommentálni, hogy a sajtóban közzétett 28 pont valóban megfelel-e a valóságnak. „Néhány dolog fontos, néhány pedig csak díszlet, és mi leginkább azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyek valóban fontosak” – mondta a forrás szerint.

Driscoll ezt azzal indokolta, hogy így a folyamat jobban irányítható. „Trump elnök most békét akar. Minél több szakács van a konyhában, annál nehezebb kezelni a helyzetet” – mondta a jelen lévő forrás szerint.

Julie Davis, az Egyesült Államok ukrajnai ideiglenes megbízottja támogatta őt. Más diplomatáknak azt mondta, hogy bár a megállapodás feltételei Ukrajna számára szigorúak, nincs más választása, mint elfogadni Trump ajánlatát – vagy szembesülnie a jövőben még rosszabb feltételekkel.

„A megállapodás nem lesz jobb, csak rosszabb” – mondta Davis.

Arra a kérdésre, hogy miért kell Kijevnek feladnia a keleti területeket, amelyeket az orosz csapatok 11 éve nem tudtak elfoglalni, az amerikai tisztviselők azt válaszolták, hogy a megállapodás „előnyös Ukrajna számára”. Kijelentették, hogy Trump és Zelenszkij leülnek egymással, és „a béke érdekében” aláírják a dokumentumot.