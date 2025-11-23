2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Ukrán drónok tucatjai vesztek oda

Összefoglaló az éjjel történtekről

MH
 2025. november 23. vasárnap. 9:45
A légvédelmi erők éjszaka 75 ukrán drónt lőttek le kilenc orosz régió és a Fekete-tenger felett - hivatkozott az orosz védelmi tárca éjszakai jelentésére a Ria Novosztyi.

Az orosz légvédelem a november 22-ról 23-ra virradó éjszaka is sikeresen kiiktatta az ukrajnai drónokat (Képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Orosz vadászgépek lelőttek 36 drónt a Fekete-tenger felett; tíz pilóta nélküli eszközt a Krím felett; kilencet a brjanszki régióban; hetet Voronyezsben; négyet a Krasznodar régióban; hármat a szmolenszki régióban; kettőt-kettőt a moszkvai és a belgorodi régióban; egyet-egyet pedig Kaluga és Rjazany régióban.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

