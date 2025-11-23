Külföld
Ukrán drónok tucatjai vesztek oda
Összefoglaló az éjjel történtekről
Orosz vadászgépek lelőttek 36 drónt a Fekete-tenger felett; tíz pilóta nélküli eszközt a Krím felett; kilencet a brjanszki régióban; hetet Voronyezsben; négyet a Krasznodar régióban; hármat a szmolenszki régióban; kettőt-kettőt a moszkvai és a belgorodi régióban; egyet-egyet pedig Kaluga és Rjazany régióban.
Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.