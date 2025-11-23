2025. december 7., vasárnap

Előd

Külföld

Bukaresti tempó: vasrúddal a szenátorra

Titok, hogy szimpla idiotizmus vagy féltékenység áll az eset mögött

MH
 2025. november 23. vasárnap. 13:35
Furcsa eset történt a minap a román fővárosban.

Román rendőrök akcióban (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

Megtámadták a Călin Georgescu farvizén a semmiből felemelkedett, majd egyenesen a parlamentbe katapultált széljobb Fiatal Emberek Pártjának (POT) egyik szenátorát Bukarestben - írja a Főtér. Mint olvasható, Valentina Aldeát a 6. kerületben érte inzultus.

A politikust egy másik nő kezdte egy fémrúddal ütlegelni, majd felhevült állapotában az autóját is összetörte. Ezt követően a két amazon egymásnak esett. A cirkusz addig zajlott, amíg a 38 éves politikus által riasztott rendőrök ki nem értek a helyszínre, és le nem állították a 43 (más források szerint 42) éves elkövetőt, akit 24 órára őrizetbe is vettek. A hölgy ellen távolságtartási végzést is kiadtak.

Másnap, miután híre ment az ügynek, egyes portálok arról kezdtek el cikkezni, hogy a nő szerelemféltésből támadt rá a politikusra, szerinte ugyanis Valentina Aldea a férje babája volt. Azóta a POT politikusa a Facebook-oldalán mentegetőzik, szerinte a sajtóban megjelent vádak hamisak, semmi köze nem volt sem az elkövető férjéhez, sem a nőhöz magához, akiről azt állítja, hogy mentálisan zavart.

