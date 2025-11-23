A normál belépést is lelassítja a határon EES

Az Európa Unió által bevezetett EES-rendszer (Entry/Exit System) harmadik országbeli állampolgárokra (azaz nem EU-sokra) vonatkozik, akik rövid ideig tartózkodnak az EU-ban - azonban ez a módszer nem kissé lassítja le az átkelést - írja a Szabad Magyar Szó. Mint a cikkben olvasható, a gépek automatikusan rögzítik az illető nevét, útlevél- és biometrikus adatait (arckép és ujjlenyomat), valamint az EU-ba való belépés és kilépés időpontját és helyét, illetve regisztrálja azokat az eseteket is, amikor valamilyen ok miatt megtagadják a belépést.

Ez eddig mind szép és jó, azonban a gyakorlatban a gond ott kezdődik, hogy az arcszkennelés és az ujjlenyomat ellenőrzése időt vesz igénybe, és ha nincs külön EU-s sor, akkor azoknak is várniuk kell, akik EU-s dokumentumokkal érkeztek a szerb-magyar határra.

Hozzáteszik, most a határon egy nyugodtabb időszak van, ám elég csak belegondolni, mi lesz itt karácsony előtt, amikor a Nyugat-Európában élő vendégmunkások megindulnak haza és vissza, a Szerbiában élők pedig az ünnepek idejére Magyarország és Ausztria felé veszik az irányt…