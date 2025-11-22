Külföld
Zelenszkij megerősítette a nyugati partnerekkel tervezett közelgő találkozóját
Nagy a tét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Christophe Ena
Az ukrán küldöttség a következő napokban találkozik nyugati partnerekkel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette ezt az információt Telegram- csatornáján .
„A napokban konzultációkra kerül sor a partnerekkel a háború befejezéséhez szükséges lépésekről. (...) Most sokkal többről beszélünk, mint csupán ennek vagy annak a dokumentumnak a konkrét pontjairól” – írta.