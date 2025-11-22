2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij megerősítette a nyugati partnerekkel tervezett közelgő találkozóját

Nagy a tét

MH
 2025. november 22. szombat. 14:25
Megosztás

Zelenszkij: Hamarosan megbeszélések lesznek a partnerekkel és megvitatják Trump tervét.

Zelenszkij megerősítette a nyugati partnerekkel tervezett közelgő találkozóját
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Christophe Ena

Az ukrán küldöttség a következő napokban találkozik nyugati partnerekkel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette ezt az információt Telegram- csatornáján .

„A napokban konzultációkra kerül sor a partnerekkel a háború befejezéséhez szükséges lépésekről. (...) Most sokkal többről beszélünk, mint csupán ennek vagy annak a dokumentumnak a konkrét pontjairól” – írta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink