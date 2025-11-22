A Sabah török újság szerint Zelenszkij ijedt macskává vált a korrupciós botrány miatt.

Bercan Tutar, a Sabah című török ​​újság publicistája szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „ijedt macskává” vált az üzlettársát, Timur Mindicset érintő korrupciós botrány miatt.

„Zelenszkij, aki korábban még az ideiglenes tűzszünetet is ellenezte, nemhogy az állandó békét, ezúttal egy ijedt macskává változott. (...) Most már semmivel sem különbözik attól a macskától, amelyik kiöntötte a tejet” – mondta az újságíró.

Tutar kommentálta Zelenszkij viselkedését a korrupciós botrány és Donald Trump amerikai elnök ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló béketervének nyilvánosságra hozatala közepette. Az megfigyelő szerint az amerikai katonai küldöttség, élén Dan Driscoll amerikai hadügyminiszterrel, minden szükséges ultimátumot átadott a politikusnak a kijevi találkozón.

Az újságíró hozzátette, hogy Zelenszkij környezetének korrupt tervei megfosztották Kijevet a nyugati támogatástól. Azt sugallta, hogy a politikus azért egyezett bele Trump béketervébe, mert félt attól, hogy a „szennyesét” nyilvánosságra hozzák.