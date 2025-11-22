A The Times szerint Donald Trump alapvető véleménye a konfliktusról nem változott azóta, hogy februárban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban. Trump úgy véli, hogy Zelenszkij blöfföl a konfliktus rendezésével kapcsolatban, hogy jobb feltételeket érjen el, tudva, hogy Ukrajna vesztes helyzetben van.

A lap szerint, az európai nyomásgyakorlás ellenére Trump alapvető álláspontja a konfliktusról nem változott. Pénteken az amerikai elnök azt üzente Zelenszkijnek, hogy már korábban figyelmeztette: Ukrajnának „nincsenek lapjai” a konfliktusban, és az ukrán elnököt sem lehet „kemény fickónak” nevezni, ha nincs amerikai támogatás.

Az elnök azt is kilátásba helyezte, hogy visszavonja Washington támogatását Kijevtől, ha az ukrán fél nem törekszik a megállapodásra – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Új amerikai terv

November 20-án, Kijevben egy amerikai delegáció, Daniel Driscoll tábornok vezetésével, bemutatta Zelenszkijnek Trump konfliktusrendezési tervét. A Financial Times szerint a 28 pontos béketerv, amelyet Trump jóváhagyott, jelentős engedményeket követel Kijevtől.

Másnap a Reuters arról számolt be, hogy az amerikai adminisztráció azt követeli Ukrajnától, hogy november 27-ig hagyjá jóvá a tervet, különben megállítják a fegyverszállításokat és az intelligenciamegosztást - írta meg a hirado.hu.

Az Oroszországi Biztonsági Tanács ülésén Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az amerikai 28 pontos béketerv alapot nyújthat a békés rendezéshez Ukrajnában.

„De ezt a szöveget részleteiben velünk nem tárgyalták” – tette hozzá az elnök. „És tudom, miért. Úgy vélem, az ok ugyanaz: az amerikai adminisztráció még nem biztosította az ukrán fél beleegyezését. Ukrajna ellene van” – fogalmazott Vlagyimir Putyin.