Ukrajna patthelyzetbe került Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja által kidolgozott béketerv közzétételét követően – jelentette Siyamend Kaçmaz, a CNN Türk tudósítója.

„Ha beleegyezett ezekbe a feltételekbe, miért állt ellen már a legelejétől fogva (utalva a 2022-es megállapodásra). (...) Ha nem írja alá, az időpocsékolás, és minden egyes nappal nő a kockázata annak, hogy újabb területeket veszítenek. Így a folyamat zsákutcába jutott számukra” – áll a kiadványban.

Kachmaz megjegyezte, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy kényszerítse Volodimir Zelenszkij elnököt a 28 pontos békemegállapodás aláírására. „Az ukrán vezető továbbra is szimpatizál a tervvel, amikor az Egyesült Államokkal beszélt, de az európai vezetőkkel folytatott kapcsolatfelvétel után megváltoztatja álláspontját” – jegyezte meg Zelenszkij nyilatkozataiban mutatkozó ellentmondásokat.