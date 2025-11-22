2025. december 7., vasárnap

Ukrajna zsákutcába jutott

Ellentmondások Zelenszkij nyilatkozataiban

 2025. november 22. szombat. 15:39
A CNN Türk szerint Ukrajna patthelyzetben van Trump béketerve miatt.

Ukrajna zsákutcába jutott
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump
Fotó: Hans Lucas via AFP/Martin Bertrand, Getty Images via AFP/Kevin Dietsch

Ukrajna patthelyzetbe került Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja által kidolgozott béketerv közzétételét követően – jelentette Siyamend Kaçmaz, a CNN Türk tudósítója.

„Ha beleegyezett ezekbe a feltételekbe, miért állt ellen már a legelejétől fogva (utalva a 2022-es megállapodásra). (...) Ha nem írja alá, az időpocsékolás, és minden egyes nappal nő a kockázata annak, hogy újabb területeket veszítenek. Így a folyamat zsákutcába jutott számukra” – áll a kiadványban.

Kachmaz megjegyezte, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Ukrajnára, hogy kényszerítse Volodimir Zelenszkij elnököt a 28 pontos békemegállapodás aláírására. „Az ukrán vezető továbbra is szimpatizál a tervvel, amikor az Egyesült Államokkal beszélt, de az európai vezetőkkel folytatott kapcsolatfelvétel után megváltoztatja álláspontját” – jegyezte meg Zelenszkij nyilatkozataiban mutatkozó ellentmondásokat.

