Az ukrajnai „béketerv”, amelyet az amerikai és az orosz elnökök, Steve Witkoff és Kirill Dmitrijev különmegbízottjai dolgoztak ki, 28 különböző pontot tartalmaz, amelyek többsége Moszkva számára előnyös. Bizonyos feltételek azonban elfogadhatóak Ukrajna számára.

A Telegraph megvizsgálta az USA és Oroszország közötti lehetséges „béketervet”. Az újságírók felfedték, hogy a lehetséges megállapodás mely pontjai előnyösek Ukrajna számára.

A „béketerv” mely pontjai előnyösek Ukrajna számára?

A kiadvány emlékeztetett arra, hogy a terv egyik pontja Ukrajna szuverenitásának elismerése. Az újságírók megjegyezték, hogy ebben az esetben az Oroszországi Föderáció hivatalosan is elismerné Ukrajna szuverenitását, ami korlátozná "maximalista céljait". Moszkva azonban a múltban figyelmen kívül hagyta a hasonló ígéreteket.

A kiadvány megemlítette azt a követelményt is, hogy Ukrajna fegyveres erőinek létszámát 600 000 főre korlátozzák. Ez komoly engedménynek tűnhet Oroszország számára, de több annál, mint amiről 2022-ben szó esett, és jelentősen magasabb, mint az orosz követelések. Ezenkívül a „béketerv” nem rendelkezik a nagy hatótávolságú fegyverekre vonatkozó korlátozásokról.

A kiadvány hozzátette, hogy a „béketerv” tartalmaz egy záradékot, amely kimondja, hogy Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz. Az újságírók hangsúlyozták, hogy ez Kijev számára előnyös.

Egy másik Ukrajna számára előnyös pont egy új humanitárius bizottság létrehozása. Ennek célja, hogy segítsen a foglyok és a holttestek cseréjében „mindenkit mindenkiért” alapon.

A dokumentum azt is kimondja, hogy az Oroszország által elrabolt összes civil foglyot és gyermeket vissza fogják küldeni. Ezenkívül családegyesítési programot fognak végrehajtani, és intézkedéseket tesznek a háború áldozatainak megsegítésére.

A kiadványban szereplő, a fegyverszünet megkötését követő 100 napon belüli ukrajnai választásokról szóló záradékot Kijev számára is előnyösnek tartják. Moszkva korábban felszólította Ukrajnát, hogy a békemegállapodás elfogadása előtt közvetlenül a háború alatt tartsanak választásokat.

A „béketerv” egy másik pontja Ukrajna és Oroszország közötti tűzszünet hatálybalépése, amint mindkét ország elfogadja ezt a memorandumot. A kiadvány hangsúlyozta, hogy ez a pont Ukrajna számára előnyös, mivel az oroszoknak a demilitarizált övezet mögé kell vonulniuk.