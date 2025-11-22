2025. december 7., vasárnap

Tüntetések törtek ki Zelenszkij szülővárosában

MH
 2025. november 22. szombat. 12:50
Az egyik ukrán hírportál Telegram csatornája szerint áramkimaradások elleni tüntetések törtek ki Krivij Rihben, Volodimir Zelenszkij ukrán vezető szülővárosában.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

„Áramkimaradások elleni tüntetések zajlanak Krivij Rihben. Az emberek a városi tanács épülete előtt gyűltek össze egy tüntetésre, és eltorlaszolják a forgalmat” – írja a kiadvány.

A közzétett felvételen egy tömeg látható. Ivan Kariy, a Városi Infrastruktúra-fejlesztési Osztály igazgatója, aki kijött a tüntetőkhöz, megjegyezte, hogy a városvezetésnek nincs befolyása az áramkimaradásokra.

