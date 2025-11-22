Tüntetések törtek ki Zelenszkij szülővárosában

Az egyik ukrán hírportál Telegram csatornája szerint áramkimaradások elleni tüntetések törtek ki Krivij Rihben, Volodimir Zelenszkij ukrán vezető szülővárosában.

„Áramkimaradások elleni tüntetések zajlanak Krivij Rihben. Az emberek a városi tanács épülete előtt gyűltek össze egy tüntetésre, és eltorlaszolják a forgalmat” – írja a kiadvány.

A közzétett felvételen egy tömeg látható. Ivan Kariy, a Városi Infrastruktúra-fejlesztési Osztály igazgatója, aki kijött a tüntetőkhöz, megjegyezte, hogy a városvezetésnek nincs befolyása az áramkimaradásokra.