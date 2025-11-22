Trump új különmegbízottat nevezett ki

Egy csoport amerikai tábornok repül Moszkvába a jövő hét végén, hogy a Kremllel megvitassák a „béketervet”.

Donald Trump amerikai elnök „agresszív menetrendet” követ az ukrajnai háború befejezésére, és példátlan nyomást kíván gyakorolni Kijevre.

Ezt a The Guardian jelentette amerikai tisztviselőkre hivatkozva. Az egyik amerikai tisztviselő, amikor arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok leállíthatja-e a hírszerzési információk megosztását vagy a logisztikai támogatást, ha Kijev nem írja alá a tervet, kijelentette:

„Világossá tették az ukránok számára, hogy az Egyesült Államok elvárja tőlük a béketerv elfogadását. Bármilyen változtatásról maga az elnök fog dönteni.”

A Fehér Házban nyilatkozva Trump megismételte, hogy a háború sokkal gyorsabb végét remélte, tekintettel Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ápolt jó kapcsolatára, hozzátéve: „A tangóhoz két ember kell”.

Zelenszkijről azonban a Fehér Ház vezetője ezt mondta: „Tetszeni fog neki, és ha nem tetszik neki, akkor, tudod, csak tovább kell harcolniuk... valamikor meg kell egyeznie valamivel.”

Zelenszkij a maga részéről azt mondta, hogy nyugodtan és konstruktívan fog együttműködni Washingtonnal a terv kidolgozásában, „alternatívákat kínálva”.

A kiadvány megjegyezte, hogy a Dan Driscoll hadseregéért felelős államtitkár vezette magas rangú amerikai katonai tisztviselőkből álló küldöttség látogatott Kijevbe, és tárgyalt Zelenszkijjel.

A kiadvány megjegyezte, hogy Trump Driscollt – Vance barátját és korábbi osztálytársát – nevezte ki új „különleges képviselőjének”. Amerikai források szerint egy csoport amerikai tábornok a jövő hét végén Moszkvába repül, hogy a Kremllel a „béketervről” tárgyaljanak.

Egy, a Kremlhez közel álló személy azt nyilatkozta, hogy bár Putyinnak „tetszenek” a „béketerv” általános körvonalai, az még mindig elmarad a Kreml többi követelésétől. Ezek közé tartozik a NATO keleti terjeszkedésének megakadályozására vonatkozó jogilag kötelező érvényű garancia, valamint Ukrajna semleges státuszának alkotmányba foglalása.

A potenciális EU-tagsággal kapcsolatban a forrás azt mondta, hogy Moszkva csak akkor fontolgatná azt, ha kizárnák a katonai komponenst, példaként említve az osztrák semlegességi modellt.

A kiadvány azt is írta, hogy az ukrán társadalom rendkívül negatívan reagált az új „béketervére”. Az emberek különbözőképpen elutasították, egyoldalúnak és Ukrajna feltétel nélküli megadásával egyenértékűnek tartva.

A terv nem kapott elismerést a vezető európai kommentátoroktól. Constanze Stelzenmüller, a Brookings Institution munkatársa a tervezetet „szörnyűnek”, tartalmát pedig „felháborítónak” nevezte.

Ha elfogadják, Oroszországot „Európa fő ragadozójává” tenné – mondta. „Ez valóban a diplomácia teljes annektálását jelenti” – írta az X-ben.