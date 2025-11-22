Példa nélküli amerikai nyomás

Források szerint Ukrajna és Európa egy ellenjavaslaton dolgozik, de az amerikai nyomás példa nélküli.

Ukrajna korának egyik legnehezebb döntésével néz szembe a totális háborúban, Volodimir Zelenszkij elnök pedig figyelmeztetett, hogy az ország kockáztatja méltóságának és szabadságának, vagy Washington támogatásának elvesztését, ha elutasítja az Egyesült Államok béketervét, amely gyakorlatilag rögzíti Oroszország legfontosabb követeléseit.

Trump gyors megoldást követel

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott nyilatkozatában azt nyilatkozta, hogy Kijevnek ezen a héten el kellene fogadnia a tervet. Később az újságíróknak azt mondta: „Neki (Zelenszkijnek) tetszeni fog, és ha nem tetszik neki... akkor egyszerűen tovább kell harcolniuk, gondolom.”

Trump hozzátette, hogy Zelenszkijnek „el kell fogadnia valamit, amit korábban nem fogadott el”, és felidézte a Fehér Házban tartott találkozójukat:

„Azt mondtam: »Erre nincsenek meg a lehetőségeid.«”

A 28 pontos dokumentum előírja Ukrajna számára, hogy:

területek átengedése: Oroszország de facto ellenőrzést szerez Luhanszk, Donyeck és a Krím felett;

befagyasztják a frontvonalat Herszonban és Zaporizzsjában;

demilitarizált övezetet hoznak létre;

hogy örökre felhagyjon a NATO-tagsággal;

a hadsereg létszámát 600 000 katonára korlátozzák;

fogadja el az Oroszországi Föderációval szembeni szankciók fokozatos feloldását és Moszkva visszatérését a G8-ba;

egyetértenek abban, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy befektetési alapba kerül, amelynek nyeresége Washingtonnak is hasznára válik.

Reuters források azt is állítják, hogy az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy leállítja a fegyverszállításokat és a hírszerzési információk megosztását, ha nem írják alá a megállapodást. Amerikai tisztviselők ezt tagadják.

Kijev reakciója: a méltóság nem alku tárgya

Zelenszkij a nemzethez intézett beszédében hangsúlyozta, hogy nem fogja elárulni az állam érdekeit:

„Nagyon nehéz választás elé nézhetünk – vagy elveszítjük a méltóságunkat, vagy kockáztatjuk egy fontos partner elvesztését… Azért fogok küzdeni, hogy két pont ne vesszen el: az ukránok méltósága és szabadsága.”

Egyúttal megköszönte az Egyesült Államok erőfeszítéseit, és kijelentette, hogy Ukrajnának „valódi és méltóságteljes békére” van szüksége.

Moszkva mellette van, Európa ellene

Putyin az amerikai tervet a békés rendezés lehetséges alapjának nevezte, de azt mondta, hogy Kijev állítólag "nem érti az orosz offenzíva valóságát".

Az európai vezetők, akikkel Zelenszkij pénteken beszélt, kategorikusan ellenzik a ráerőltetett engedményeket.

Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője figyelmeztetett: „Ez egy nagyon veszélyes pillanat. Oroszországnak nincs joga engedményeket követelni egy olyan országtól, amelyet megtámadott.”

Washington álláspontja vitatott

Az Egyesült Államok azt állítja, hogy a tervet "konzultációkat követően" készítették a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, Rustem Umerovval. Umerov ezt tagadta, és azt mondta, hogy csak technikai szerepet játszott.

Elemzők figyelmeztetnek: Kijev megállapodása belső destabilizációhoz vezethet.

„Oroszország mindent megkap, amit akar, Ukrajna pedig szinte semmit” – jegyezte meg Tim Ash, a Chatham House munkatársa.

Ellenajánlat

Ukrajna az Egyesült Királysággal, Franciaországgal és Németországgal együtt a terv saját verzióját fejleszti. Az amerikai dokumentum létrehozásakor nem konzultáltak az európaiakkal, akik már kifejezték határozott támogatásukat Kijev iránt.

Ez a téma kulcsfontosságú lesz a johannesburgi G20-csúcstalálkozón – még Trump részvételi szándékának elutasítása ellenére is, írta meg az Unian.

Források szerint Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező érvényűeknek és a NATO 5. cikkével egyenértékűeknek kell lenniük – különben egy újabb orosz támadás csak idő kérdése lesz.