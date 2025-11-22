2025. december 7., vasárnap

Előd

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Külföld

Oroszország kommentálta Trump új ukrajnai különmegbízottjának kinevezését

Bizalmat tükröz

MH
 2025. november 22. szombat. 17:49
Chepa képviselő helyettes elismerte, hogy Driscoll kinevezése összefüggésben állt Trump bizalmával.

Oroszország kommentálta Trump új ukrajnai különmegbízottjának kinevezését
Donald Trump csodafegyvere Dan Driscoll lehet
Fotó: NurPhoto via AFP/Cheriss May

Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának első alelnöke szerint Daniel Driscoll amerikai hadseregéért felelős államtitkár kinevezése Donald Trump elnök új ukrajnai különmegbízottjává az amerikai vezető bizalmát tükrözi. A helyettes a Lenta.ru-nak nyilatkozva elmondta:

„Katona. Épp most vezetett egy küldöttséget Ukrajnába. Találkoztak Volodimir Zelenszkij [ukrán elnökkel], aki tájékoztatta őt Trump tervéről. Szerintem ez [a kinevezés] azért van, mert Trump jobban bízik ebben a személyben, hogy megvalósítsa az ukrajnai terveit” – jegyezte meg Chepa.

