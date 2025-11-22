Külföld
Oroszország kommentálta Trump új ukrajnai különmegbízottjának kinevezését
Bizalmat tükröz
Fotó: NurPhoto via AFP/Cheriss May
Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának első alelnöke szerint Daniel Driscoll amerikai hadseregéért felelős államtitkár kinevezése Donald Trump elnök új ukrajnai különmegbízottjává az amerikai vezető bizalmát tükrözi. A helyettes a Lenta.ru-nak nyilatkozva elmondta:
„Katona. Épp most vezetett egy küldöttséget Ukrajnába. Találkoztak Volodimir Zelenszkij [ukrán elnökkel], aki tájékoztatta őt Trump tervéről. Szerintem ez [a kinevezés] azért van, mert Trump jobban bízik ebben a személyben, hogy megvalósítsa az ukrajnai terveit” – jegyezte meg Chepa.