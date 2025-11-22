Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának első alelnöke szerint Daniel Driscoll amerikai hadseregéért felelős államtitkár kinevezése Donald Trump elnök új ukrajnai különmegbízottjává az amerikai vezető bizalmát tükrözi. A helyettes a Lenta.ru-nak nyilatkozva elmondta:

„Katona. Épp most vezetett egy küldöttséget Ukrajnába. Találkoztak Volodimir Zelenszkij [ukrán elnökkel], aki tájékoztatta őt Trump tervéről. Szerintem ez [a kinevezés] azért van, mert Trump jobban bízik ebben a személyben, hogy megvalósítsa az ukrajnai terveit” – jegyezte meg Chepa.