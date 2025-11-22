2025. december 7., vasárnap

Előd

Napirenden van Trump és Putyin találkozója

Folytatódik a továbblépés keresése

MH
 2025. november 22. szombat. 16:09
Vlagyimir Putyin és Donald Trump
Fotó: AFP/Pool/Alexander Kazakov, Middle East Images via AFP/Mehmet Eser

Napirenden van Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök következő találkozója – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az International Affairs magazinnak adott interjújában.

„Semmit sem zárnék ki. A vezetők következő kapcsolatfelvétele napirenden van. Úgy látjuk, hogy folytatódik a továbblépés keresése” – hangsúlyozta a diplomata.

Rjabkov rövid vagy középtávon egy új orosz-amerikai csúcstalálkozó lehetőségét is megemlítette. A külügyminiszter-helyettes hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház jól ismeri Moszkva hozzáállását Putyin és Trump találkozójának megszervezésének feltételeihez. A diplomata reményét fejezte ki, hogy a Trump-adminisztráció kellő erőfeszítéseket tesz az orosz és amerikai vezetők közötti új tárgyalások lebonyolítására.

