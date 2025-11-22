Működhet Trump béketerve?

Az a célja ennek a tervnek, hogy lezárja ezt a háborút - mondta az M1 reggeli műsorában Siklósi Péter. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója megjegyezte, olyan pontokat tartalmaz, amelyek tulajdonképpen egyfelől az arcvesztés elkerülésére is alkalmasak, másfelől, hogy legalább egy valamekkora időre békét teremtsen, nyugalmat, és onnan aztán lehet építkezni tovább. Vannak benne olyan pontok, amelyek teljesen egyértelműek voltak már régóta, hogy minden béketervnek része kell, hogy legyen. Tehát például az, hogy nem lehet NATO tagállam, ezt mindenki tudta, hogy ez benne lesz és aztán vannak benne ilyen innovatív megoldások, hogy papíron bérbe veszik a területeket.

A szakértő kiemelte, az ukrán oldal azt tudja mondani, hogy nem mondtunk le hivatalosan a területről, ami egyébként az ukrán alkotmány kizárja, hogy le lehessen mondani, hanem bérbe adjuk a területet.

„Én összességében azt gondolom, hogy működhet ez a béketerv. Itt nyilván azok, akik szeretnék a háborút folytatni, és nem az átlag ukrán állampolgár, tegyük hozzá, mert számukra már nagyon-nagyon fájdalmas ez a háború, de akik szeretnék folytatni ezt a háborút, azoknak nyilván nem tetszik. Most Európa, hogy mivel tud előállni, őszintén szóval nagyon csodálkoznék, hogyha valami tényleg komollyal elő tudnának állni, mert ebben a pillanatban az se tudják igazán megoldani, hogy hosszú távon pénzügyileg támogassák Ukrajnát” - fogalmazott a kutató.

Siklósi Péter emlékeztetett, a háború elején befejezhették volna a háborút, de akkor azért még élt a remény, hogy katonai erővel ki lehet szorítani az oroszokat Ukrajnából, de ez legkésőbb, 2023 nyarán világossá vált mindenki számára, hogy ez lehetetlen. Onnantól kezdve az a helyzet, hogy lehetetlen kiszorítani az oroszokat, sőt, ahogy halad előre az idő, Oroszország egyre nagyobb területeket szerez hatalmas veszteségek árán, meg nagyon lassan ugyan, de folyamatosan halad befelé Ukrajnába, tehát az idő nem az ukránok oldalán van. Most, hogyha az európaiak megpróbálnak megint egy ilyen megoldással kvázi húzni az időt, azzal Ukrajna csak rosszabb helyzetben fog kerülni. Ezt mostanára egyébként az ukránok is felfogták.

„Most az egy másik kérdés, hogy egyébként Zelenszkij elnöknek a személyes karrierje, vagy adott esetben az élete szempontjából, vajon jó-e ebbe most belemenni, de én azt gondolom, hogy teljes erővel győzködik Amerikából, hogy fogadja el, és nekem úgy tűnik a kommunikációból, hogy hajlik arra, hogy elfogadja” - jegyezte meg.

Kifejtette, az világos volt, hogy az amerikaiak békét akarnak teremteni, ugye megvolt az alaszkai csúsztalálkozó, ott a két fél megértette egymást, mind a kettő átlátta, hogy a másik mit miért akar csinálni és körülbelül milyen időkeretekben. Amikor ez a megértés megvolt, utána még eltelt két hónap, de azért az világos volt, hogy az amerikaiak nem majd valamikor a ködös jövőben akarnak ott békét teremteni, hanem viszonylag záros határidőn belül. Ez mostanra elérkezett erre a pontra. Az amerikaiak adtak még egy kis időt a feleknek, de ez most letelt, és teljesen világos, hogy nagyon hamar megállapodást akarnak kicsikarni - húzta alá a szakember.

Siklósi Péter kiemelte, az világos, hogy a garancia az nem NATO-tagság, de az 5. cikkelyben megfogalmazotthoz nagyon hasonló garanciát tartalmaz, nyilván amerikai oldalról, egyébként ez újdonság, az amerikaiak korábban kizárták, hogy ők garantálnák, tehát ez egy lépés abba az irányba, amely kedvez Ukrajnának, tehát szilárdabbnak tűnik, de persze a megfogalmazás, hogyha, ugye az a kérdés, hogy mennyire szándékoznak ezt ténylegesen be is tartani, mert egyébként lehet ez csak egy aláírás vagy egy mondat egy papírlapon, de ennyi erővel ugye a NATO 5. cikkelye is csak egy mondat egy papírlapon, de mégis a NATO-ról beszélünk. Majdnem 80 éve fenntartja a békét és az elrettentést, tehát több egy leírt mondatnál, ezt előre nem lehet megmondani, hogy ez mennyire lesz szilárd, de ebben a pillanatban a szakértő véleménye szerint ennél többet nem lehet adni.